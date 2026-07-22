Anvisa proíbe marca de azeite famosa vendida em todo o Brasil

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto em todo o Brasil. A medida foi publicada nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial da União (DOU).

Além de suspender a venda, a Anvisa determinou a apreensão do produto e proibiu sua distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso.

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Segundo a agência, a decisão foi tomada porque o azeite possui origem desconhecida. A resolução também informa que a empresa identificada no rótulo como importadora e distribuidora, Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda., está com o CNPJ inapto desde 23 de junho de 2026 e possui endereço desconhecido.

Outro fator que motivou a medida foi o resultado insatisfatório de um laudo de análise, que identificou irregularidade no ensaio de determinação do índice de refração do produto.

Doces também são proibidos

Em outra resolução publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, a Anvisa também proibiu a fabricação, comercialização e distribuição de doces da marca Fatti a Mano.

De acordo com a agência, a medida foi adotada porque os produtos eram fabricados e comercializados sem a devida regularização junto ao órgão competente e em estabelecimento sem licenciamento sanitário.

A proibição abrange os seguintes produtos: