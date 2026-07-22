SAÚDE
Anvisa proíbe marca de azeite famosa vendida em todo o Brasil
Decisão também afeta a comercialização de doces da marca Fatti a Mano.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto em todo o Brasil. A medida foi publicada nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial da União (DOU).
Além de suspender a venda, a Anvisa determinou a apreensão do produto e proibiu sua distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso.
Segundo a agência, a decisão foi tomada porque o azeite possui origem desconhecida. A resolução também informa que a empresa identificada no rótulo como importadora e distribuidora, Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda., está com o CNPJ inapto desde 23 de junho de 2026 e possui endereço desconhecido.
Outro fator que motivou a medida foi o resultado insatisfatório de um laudo de análise, que identificou irregularidade no ensaio de determinação do índice de refração do produto.
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Doces também são proibidos
Em outra resolução publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, a Anvisa também proibiu a fabricação, comercialização e distribuição de doces da marca Fatti a Mano.
De acordo com a agência, a medida foi adotada porque os produtos eram fabricados e comercializados sem a devida regularização junto ao órgão competente e em estabelecimento sem licenciamento sanitário.
A proibição abrange os seguintes produtos:
- Cocada branca;
- Cocada com maracujá;
- Doce de leite;
- Doce de leite com coco;
- Palha italiana;
- Doce de jaca;
- Beijinho;
- Pé de moleque;
- Fatticoco (leite com coco);
- Pé de moça;
- Brigadeiro.