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Anvisa proíbe marca de azeite famosa vendida em todo o Brasil

Decisão também afeta a comercialização de doces da marca Fatti a Mano.

Victoria Isabel
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto em todo o Brasil. A medida foi publicada nesta terça-feira, 21, no Diário Oficial da União (DOU).

Além de suspender a venda, a Anvisa determinou a apreensão do produto e proibiu sua distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso.

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Segundo a agência, a decisão foi tomada porque o azeite possui origem desconhecida. A resolução também informa que a empresa identificada no rótulo como importadora e distribuidora, Comercial Alimentícia e Cerealista Vale do Carioca Ltda., está com o CNPJ inapto desde 23 de junho de 2026 e possui endereço desconhecido.

Outro fator que motivou a medida foi o resultado insatisfatório de um laudo de análise, que identificou irregularidade no ensaio de determinação do índice de refração do produto.

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Doces também são proibidos

Em outra resolução publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, a Anvisa também proibiu a fabricação, comercialização e distribuição de doces da marca Fatti a Mano.

De acordo com a agência, a medida foi adotada porque os produtos eram fabricados e comercializados sem a devida regularização junto ao órgão competente e em estabelecimento sem licenciamento sanitário.

A proibição abrange os seguintes produtos:

  • Cocada branca;
  • Cocada com maracujá;
  • Doce de leite;
  • Doce de leite com coco;
  • Palha italiana;
  • Doce de jaca;
  • Beijinho;
  • Pé de moleque;
  • Fatticoco (leite com coco);
  • Pé de moça;
  • Brigadeiro.
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