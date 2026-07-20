Canetas emagrecedoras ilegais: saiba os riscos antes de comprar

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O resultado rápido e expressivo das canetas emagrecedoras enche os olhos de quem busca reduzir os números na balança. Mas à medida que esse interesse cresce, a procura por versões vendidas no mercado ilegal também aumenta, provocando complicações graves ou até fatais para a saúde do paciente.

Muitos medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro são falsificados e comercializados clandestinamente em sites, redes sociais ou até em clínicas sem autorização.

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Já foram encontradas, em lotes falsificados, substâncias como insulina, responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue, e retatrutida, produto que sequer foi lançado oficialmente e ainda passa pela fase de testes.

Segundo a endocrinologista Mariana Strauch, medicamentos sem procedência não passam pelos controles de qualidade exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e podem conter substâncias diferentes das informadas na embalagem.

"O mercado ilegal propicia riscos sanitários severos e imprevisíveis sobre esses produtos. A ausência de controle de qualidade pode resultar em contaminação, erro de dosagem, impurezas e até perda da eficácia do medicamento", explica a médica.

Quais são os principais riscos das canetas ilegais?

De acordo com a especialista, além dos efeitos colaterais já conhecidos das canetas emagrecedoras originais, os produtos falsificados podem provocar complicações muito mais graves.

Entre elas estão:

Náuseas e vômitos intensos;

Gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago);

Pancreatite aguda;

Infecções causadas por contaminação bacteriana;

Lesões no fígado e nos rins;

Choque hipoglicêmico, convulsões e coma.

A presença de insulina, por exemplo, aumenta significativamente o risco de hipoglicemia grave.

Como identificar uma caneta regularizada?

O primeiro passo é adquirir o medicamento exclusivamente em farmácias autorizadas. Depois, sempre verifique se o produto possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Outros sinais que também ajudam a identificar possíveis falsificações são:

Confira o número de registro no portal da Anvisa;

no portal da Anvisa; Observe se embalagem e bula estão em português , caso contrário, pode significar falsificação;

estão , caso contrário, pode significar falsificação; Desconfie dos preços abaixo do mercado;

abaixo do mercado; Não compre pelas redes sociais , aplicativos de mensagens ou vendedores informais.

Por que o acompanhamento médico é indispensável?

Apesar da eficácia comprovada das canetas emagrecedoras para o tratamento de doenças como a obesidade e o diabetes tipo 2, esses medicamentos não devem ser utilizados por conta própria, em hipótese alguma.

Segundo Mariana, antes do início do tratamento é necessário fazer uma série de exames para avaliar possíveis contraindicações, como histórico de pancreatite, câncer de tireoide e doenças renais, além de ser importante acompanhar a evolução clínica do paciente.

"O tratamento não deve ser feito de forma isolada. É fundamental associar a medicação à alimentação adequada, atividade física e acompanhamento médico para reduzir riscos e garantir resultados seguros", ressalta ela.

Fuja das fórmulas manipuladas

Outro alerta feito pela endocrinologista é sobre os chamados "protocolos injetáveis" e fórmulas manipuladas vendidas, muitas vezes em clínicas de estética ou pela internet.

Mariana diz que as empresas responsáveis pelos medicamentos originais não fornecem matéria-prima para manipulação. Por isso, esses produtos manipulados são clandestinos e não possuem comprovação de bioequivalência.

Portanto, a recomendação principal da Dra. Strauch e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), junto à Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), é que qualquer tratamento medicamentoso para perda de peso seja iniciado somente após avaliação médica individualizada.