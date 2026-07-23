Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Entenda o que muda com a nova frota dos 'amarelinhos' em Salvador

Secretário Pablo Souza detalhou ao portal A TARDE como novo sistema sera implementado

Victoria Isabel
Por
Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC)
Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC) - Foto: Flávia Ataíde / Ascom Semob

Os tradicionais "amarelinhos" de Salvador passarão por uma renovação completa nos próximos meses. Após a publicação da licitação para aquisição dos novos veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), a Prefeitura prevê que toda a frota seja substituída por ônibus climatizados até o fim deste ano.

Em entrevista ao portal A TARDE, o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, afirmou que os primeiros veículos devem chegar à capital baiana entre 90 e 120 dias e entrar em circulação gradualmente.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Nossa expectativa é que, até o fim do ano, a gente esteja trocando 100% da frota. Os ônibus vão entrando em circulação à medida que forem chegando", disse.

Os novos "amarelinhos" serão zero quilômetro, equipados com ar-condicionado, tecnologia Euro 6 — que reduz a emissão de poluentes — e sistema de monitoramento por GPS. Segundo o secretário, os veículos serão acompanhados em tempo real pelo Centro de Controle Operacional da Secretaria de Mobilidade (Semob), o que permitirá maior fiscalização do serviço.

Além de melhorar a experiência dos passageiros, a renovação também busca oferecer melhores condições de trabalho aos operadores.

"São ônibus, inclusive, menos poluentes, que vão ajudar em uma das nossas metas, que é a mobilidade urbana sustentável. O transporte tem uma responsabilidade muito grande nisso. E a gente vai oferecer melhores condições para os usuários através desses equipamentos e também para os rodoviários, que estão no dia a dia trabalhando".

Sistema será reestruturado

Paralelamente à renovação da frota, a Prefeitura pretende reestruturar o STEC por meio de uma licitação para a operação do serviço. Segundo o Secretário, atualmente, os "amarelinhos" circulam com permissões precárias.

“A gente vai fazer uma licitação para que tanto os cooperados atuais quanto eventuais interessados possam participar desta licitação. E isso a gente espera também corrigir algumas circunstâncias operacionais e a gente melhorar o atendimento ao público”, disse.

Segundo Pablo Souza, a mudança também permitirá ampliar o controle da operação, com monitoramento permanente por GPS, além de treinamentos e capacitação para os operadores.

Atendimento será ampliado

Além da modernização dos veículos, a Prefeitura pretende ampliar gradualmente a oferta do serviço.

Hoje, os "amarelinhos" atendem principalmente bairros centrais e periféricos da cidade, realizando ligações entre comunidades e a integração com o sistema de transporte coletivo convencional.

De acordo com o secretário, o STEC já ganhou novas linhas para o Terminal de Campinas de Pirajá e para a região de Boca da Mata, e novas expansões poderão ocorrer conforme o processo de reestruturação avance.

Leia Também:

ALERTA

Salvador está entre cidades com maior taxa de roubos e furtos de celulares
Salvador está entre cidades com maior taxa de roubos e furtos de celulares imagem

EVENTO GRATUITO

Festival em Salvador vai distribuir acarajés de graça
Festival em Salvador vai distribuir acarajés de graça imagem

SALVADOR

"Drogas vieram do interior", diz delegada sobre prisão de PM em shopping de Salvador
"Drogas vieram do interior", diz delegada sobre prisão de PM em shopping de Salvador imagem

Novos ônibus serão do município

Pablo também explica que os novos veículos passarão a ser patrimônio da Prefeitura de Salvador. Atualmente, cada ônibus pertence individualmente aos cooperados.

Com o novo modelo, o município será responsável pela aquisição da frota, enquanto os operadores selecionados na futura licitação ficarão encarregados da operação e da manutenção dos veículos sob fiscalização da Semob.

O secretário explicou que a medida foi adotada diante do envelhecimento da frota, agravado após a pandemia, período em que muitos operadores enfrentaram dificuldades financeiras para renovar os veículos.

"Os ônibus atuais já estão beirando 13 anos de uso. A Prefeitura entrou para fazer essa renovação, trazendo mais conforto para os passageiros e uma repaginação do serviço", destacou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Amarelinhos. ônibus transporte

Relacionadas

Mais lidas