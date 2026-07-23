Entenda o que muda com a nova frota dos 'amarelinhos' em Salvador

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Os tradicionais "amarelinhos" de Salvador passarão por uma renovação completa nos próximos meses. Após a publicação da licitação para aquisição dos novos veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), a Prefeitura prevê que toda a frota seja substituída por ônibus climatizados até o fim deste ano.

Em entrevista ao portal A TARDE, o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, afirmou que os primeiros veículos devem chegar à capital baiana entre 90 e 120 dias e entrar em circulação gradualmente.

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"Nossa expectativa é que, até o fim do ano, a gente esteja trocando 100% da frota. Os ônibus vão entrando em circulação à medida que forem chegando", disse.

Os novos "amarelinhos" serão zero quilômetro, equipados com ar-condicionado, tecnologia Euro 6 — que reduz a emissão de poluentes — e sistema de monitoramento por GPS. Segundo o secretário, os veículos serão acompanhados em tempo real pelo Centro de Controle Operacional da Secretaria de Mobilidade (Semob), o que permitirá maior fiscalização do serviço.

Além de melhorar a experiência dos passageiros, a renovação também busca oferecer melhores condições de trabalho aos operadores.

"São ônibus, inclusive, menos poluentes, que vão ajudar em uma das nossas metas, que é a mobilidade urbana sustentável. O transporte tem uma responsabilidade muito grande nisso. E a gente vai oferecer melhores condições para os usuários através desses equipamentos e também para os rodoviários, que estão no dia a dia trabalhando".

Sistema será reestruturado

Paralelamente à renovação da frota, a Prefeitura pretende reestruturar o STEC por meio de uma licitação para a operação do serviço. Segundo o Secretário, atualmente, os "amarelinhos" circulam com permissões precárias.

“A gente vai fazer uma licitação para que tanto os cooperados atuais quanto eventuais interessados possam participar desta licitação. E isso a gente espera também corrigir algumas circunstâncias operacionais e a gente melhorar o atendimento ao público”, disse.

Segundo Pablo Souza, a mudança também permitirá ampliar o controle da operação, com monitoramento permanente por GPS, além de treinamentos e capacitação para os operadores.

Atendimento será ampliado

Além da modernização dos veículos, a Prefeitura pretende ampliar gradualmente a oferta do serviço.

Hoje, os "amarelinhos" atendem principalmente bairros centrais e periféricos da cidade, realizando ligações entre comunidades e a integração com o sistema de transporte coletivo convencional.

De acordo com o secretário, o STEC já ganhou novas linhas para o Terminal de Campinas de Pirajá e para a região de Boca da Mata, e novas expansões poderão ocorrer conforme o processo de reestruturação avance.

Novos ônibus serão do município

Pablo também explica que os novos veículos passarão a ser patrimônio da Prefeitura de Salvador. Atualmente, cada ônibus pertence individualmente aos cooperados.

Com o novo modelo, o município será responsável pela aquisição da frota, enquanto os operadores selecionados na futura licitação ficarão encarregados da operação e da manutenção dos veículos sob fiscalização da Semob.

O secretário explicou que a medida foi adotada diante do envelhecimento da frota, agravado após a pandemia, período em que muitos operadores enfrentaram dificuldades financeiras para renovar os veículos.

"Os ônibus atuais já estão beirando 13 anos de uso. A Prefeitura entrou para fazer essa renovação, trazendo mais conforto para os passageiros e uma repaginação do serviço", destacou.