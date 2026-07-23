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Salvador está entre cidades com maior taxa de roubos e furtos de celulares

Capital da Bahia entrou para o Top 4 no ranking nacional

Franciely Gomes
Por
Lista conta com 20 cidades ao todo
Lista conta com 20 cidades ao todo - Foto: Ilustratativa | Magnific

Salvador entrou para a lista das vinte cidades brasileiras com maior taxa de roubos e furtos de celulares. A capital baiana ocupou o quarto lugar do ranking em 2025, com uma taxa de 1195 ocorrências registradas, perdendo apenas para São Luís (MA), Belém (PA) e São Paulo (SP).

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 23, no 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, compartilhado publicamente pelo FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

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De acordo com os números, foram registrados 95 casos por hora em média no Brasil, somando mais de 830 mil aparelhos subtraídos no total.

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No Nordeste, os picos aconteceram nos meses de fevereiro (9,7%), março (10,3%) e junho (12,8%), assim como no Sul e no Sudeste, que também registraram picos em fevereiro e março, deixando o Norte com maior incidência em outubro.

No entanto, os registros evidenciaram uma queda média de 7,7% no número de casos com relação à 2024. Essa diminuição resulta da quantidade de roubos, que caiu de 378 mil para 309 mil em um ano, apresentando uma redução de 18,6%. Já os furtos cresceram de 477 mil para 484 mil, em uma taxa de 0,9%.

Confira a lista com as taxas das cidades:

  1. São Luís (MA) - 1517
  2. Belém (PA) - 1487
  3. São Paulo (SP) - 1390
  4. Salvador (BA) - 1195
  5. Lauro de Freitas (BA) - 1144
  6. Porto Velho (RO) - 1123
  7. Manaus (AM) - 1107
  8. Olinda (PE)- 1060
  9. Ananindeua (PA) - 979
  10. Teresina (PI) - 975
  11. Recife (PE) - 965
  12. Cariacica (ES) - 932
  13. Vitória (ES) - 930
  14. Marituba (PA) - 863
  15. Macapá (AP) - 831
  16. Belo Horizonte (MG) - 831
  17. Natal (RN) - 806
  18. Itapecerica da Serra (SP) - 801
  19. Fortaleza (CE) - 796
  20. Rio de Janeiro (RJ) - 793
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furto roubo Salvador

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