Salvador está entre cidades com maior taxa de roubos e furtos de celulares

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Salvador entrou para a lista das vinte cidades brasileiras com maior taxa de roubos e furtos de celulares. A capital baiana ocupou o quarto lugar do ranking em 2025, com uma taxa de 1195 ocorrências registradas, perdendo apenas para São Luís (MA), Belém (PA) e São Paulo (SP).

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 23, no 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, compartilhado publicamente pelo FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

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De acordo com os números, foram registrados 95 casos por hora em média no Brasil, somando mais de 830 mil aparelhos subtraídos no total.

No Nordeste, os picos aconteceram nos meses de fevereiro (9,7%), março (10,3%) e junho (12,8%), assim como no Sul e no Sudeste, que também registraram picos em fevereiro e março, deixando o Norte com maior incidência em outubro.

No entanto, os registros evidenciaram uma queda média de 7,7% no número de casos com relação à 2024. Essa diminuição resulta da quantidade de roubos, que caiu de 378 mil para 309 mil em um ano, apresentando uma redução de 18,6%. Já os furtos cresceram de 477 mil para 484 mil, em uma taxa de 0,9%.

Confira a lista com as taxas das cidades: