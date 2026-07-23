Supermercado em bairro nobre de Salvador é investigado por falta de higiene

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O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou inquérito civil contra o supermercado Hiperideal, localizado no bairro do Itaigara, em Salvador. A investigação apura irregularidades sanitárias e condições de armazenamento de alimentos na unidade.

O procedimento foi aberto, após denúncia de uma cliente, pela 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor após denúncia registrada por uma consumidora em abril. O relato apontou a presença de peito de frango descongelado com sinais de cristalização nos freezers da loja, o que indica possível quebra da cadeia de frio e recongelamento inadequado.

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Fiscalização e interdição

Unidade do Itaigara - Foto: Google Maps

Em junho, a Vigilância Sanitária Municipal realizou inspeção no estabelecimento e autuou a empresa. A fiscalização resultou na interdição de diversos setores, incluindo o açougue, a sala de manipulação de hortifrútis, o setor de preparação de frango assado e a sala de desossa de carne.

Relatório da vigilância apontou equipamentos de conservação fora da temperatura ideal, ausência de monitoramento térmico e câmaras frigoríficas, geladeiras e freezers em condições insalubres, sujos e superlotados. A área de recebimento de mercadorias também apresentou problemas, como água empoçada, lixo espalhado e odor forte.

Loja já havia sido notificada antes

O MP-BA informou que a unidade do Itaigara já havia sido notificada pela Vigilância Sanitária em janeiro. Além disso, existe uma ação civil pública em curso desde 2022 contra o grupo empresarial por infrações semelhantes.

A investigação fundamenta-se no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de proteção à saúde e segurança e considera impróprios para consumo produtos deteriorados ou em desacordo com as regras de distribuição.

Entramos em contato com a assessoria de comunicação do estabeleciemnto, mas, até o momento desta publicação, a rede Hiperideal não se manifestou. Seguimos acompanhando o caso.