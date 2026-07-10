Grande rede de supermercados patrocina gigante baiano em meio a expansão na Bahia

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Poucos dias após acelerar sua chegada à Bahia, o Supermercados BH deu mais um passo para consolidar sua presença no estado. A rede varejista, uma das maiores do país, oficializou um contrato de patrocínio com o Esporte Clube Vitória, reforçando a estratégia de expansão no mercado baiano.

O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Fábio Mota, durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 9. O acordo tem validade de um ano, e a marca da empresa será estampada na parte inferior das costas da camisa do Rubro-Negro.

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A parceria acontece em um momento de forte crescimento da varejista, que recentemente iniciou as operações na Bahia e ampliou rapidamente sua presença no estado com a conversão de antigas unidades adquiridas do grupo DMA Distribuidora.

Plano prevê novas lojas no Nordeste



A expansão do Supermercados BH começou após a aprovação, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da aquisição de parte das operações da DMA Distribuidora.

Na primeira etapa do processo, a empresa incorporou 45 operações, entre supermercados, atacarejos, postos de combustíveis e centros de distribuição localizados em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Rondônia.

Segundo a companhia, a expectativa é concluir a conversão de 15 lojas no Nordeste em poucos dias. Destas, 14 ficam na Bahia e uma em Pernambuco.

Além das unidades já abertas em Vitória da Conquista, Feira de Santana, Guanambi, Porto Seguro e, mais recentemente, Macaúbas, o planejamento inclui novas operações em municípios baianos como:

Ilhéus;

Bom Jesus da Lapa;

Brumado;

Euclides da Cunha;

Eunápolis;

Irecê;

Itamaraju;

Nova Viçosa.

A empresa também prevê a implantação de um centro de distribuição em Vitória da Conquista e um posto de combustível em Ilhéus para dar suporte à expansão regional.

Rede aposta no mercado baiano



A entrada na Bahia representa um dos movimentos mais importantes da história recente do Supermercados BH. Além de ampliar sua atuação para o Nordeste, a empresa passa a disputar espaço em um dos mercados mais estratégicos do varejo brasileiro.

O investimento em novas lojas aliado ao patrocínio de um dos clubes mais tradicionais do estado demonstra a intenção da companhia de fortalecer rapidamente sua marca entre os consumidores baianos.

Enquanto amplia sua estrutura física na Bahia, a rede também aposta na força do futebol para aumentar a visibilidade da empresa e consolidar sua chegada ao estado, transformando o Vitória em um dos principais parceiros da estratégia de crescimento da marca na região.

Rede de supermercados BH - Foto: Divulgação

Patrocínio acompanha expansão da empresa na Bahia



Fundado em 1996 pelo empresário Pedro Lourenço, também proprietário do Cruzeiro, o Supermercados BH se consolidou como uma das maiores redes supermercadistas do Brasil. Atualmente, a empresa conta com cerca de 400 lojas e mais de 50 mil colaboradores.

A chegada à Bahia faz parte do plano de expansão da companhia para o Nordeste. Nos últimos dias, a rede inaugurou unidades em cidades como:

Vitória da Conquista;

Feira de Santana;

Guanambi;

Porto Seguro;

Macaúbas.

Durante a apresentação do novo patrocinador, Fábio Mota explicou que representantes da empresa participariam da coletiva, mas não compareceram por estarem envolvidos justamente na inauguração de uma das novas unidades da rede em Feira de Santana.

A parceria também amplia a visibilidade da marca em um dos principais mercados consumidores da região, utilizando o atual campeão da Copa do Nordeste como vitrine para fortalecer a presença da empresa entre os consumidores baianos.