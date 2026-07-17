Gigante dos supermercados aposta em farmácias e expansão para 250 lojas

O Assaí deu um novo passo na estratégia de diversificar seus negócios ao inaugurar sua primeira farmácia. A unidade, instalada dentro da loja da Anhanguera, na zona oeste de São Paulo, marca a entrada oficial da rede de atacarejo no varejo farmacêutico e abre caminho para um plano ambicioso: chegar a até 250 farmácias espalhadas pelo país.

A iniciativa só foi possível após a mudança na legislação que, desde março deste ano, passou a permitir a instalação de farmácias dentro de supermercados. A expectativa da empresa é encerrar 2026 com 25 unidades em funcionamento, todas no estado de São Paulo.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assaí quer transformar estrutura das lojas

A primeira unidade ocupa cerca de 120 metros quadrados e reúne entre 10 mil e 12 mil produtos. Segundo o presidente do Assaí, Belmiro Gomes, o projeto faz parte de uma estratégia para aproveitar melhor a estrutura já existente das lojas, aumentando a oferta de serviços e produtos sem elevar os custos operacionais na mesma proporção.

A companhia avalia que, no futuro, o modelo poderá até ganhar lojas de rua independentes. No entanto, essa possibilidade ainda depende dos resultados das primeiras operações.

Nos próximos meses, a expansão seguirá em ritmo acelerado. A previsão é inaugurar entre cinco e seis farmácias ainda em julho e outras três em agosto, até completar as primeiras 25 unidades.

Mercado de medicamentos impulsiona aposta da rede



O investimento acompanha o crescimento do setor farmacêutico no Brasil, impulsionado pelo envelhecimento da população e pela maior procura por produtos ligados à saúde e ao bem-estar.

Segundo dados da consultoria IQVIA, o mercado registrou crescimento médio anual de 12% em vendas nos últimos cinco anos. Entre os destaques estão os medicamentos da classe GLP-1, como Ozempic e Mounjaro, conhecidos pelo uso no tratamento da obesidade e do diabetes, que já lideram o faturamento do segmento.

O Assaí pretende vender esses medicamentos e já aderiu aos programas de descontos oferecidos pelos laboratórios, conhecidos como PBM, prática comum nas grandes redes farmacêuticas.

Custos menores podem ajudar na competitividade

De acordo com Belmiro Gomes, abrir uma farmácia dentro de uma unidade do Assaí custa significativamente menos do que implantar setores mais complexos, como o açougue.

Segundo o executivo, o investimento necessário para montar uma farmácia representa cerca de um terço do valor gasto na implantação de um açougue, enquanto os equipamentos exigem aproximadamente um quarto do investimento destinado ao setor de carnes.

Além disso, despesas como aluguel, segurança, limpeza e manutenção já fazem parte da operação das lojas do atacarejo, reduzindo os custos fixos da nova atividade e permitindo maior competitividade.

Hoje, o Assaí recebe aproximadamente 40 milhões de clientes por mês. A empresa aposta que boa parte desse público poderá concentrar as compras de alimentos e medicamentos no mesmo local.

Aplicativo permitirá compras online

A estreia das farmácias também marca a entrada do Assaí no comércio eletrônico de medicamentos por meio do aplicativo Assaí Farma, integrado ao Meu Assaí.

Inicialmente, as compras poderão ser feitas no modelo "clique e retire". Em uma segunda etapa, a empresa pretende oferecer entregas em domicílio por meio de parceiros, seguindo o modelo já utilizado nas vendas online de alimentos.

Segundo o diretor de Farmácias do Assaí, Vagner Moraes, embora a maior parte das compras ainda aconteça presencialmente, os consumidores pesquisam cada vez mais preços e ofertas pela internet antes de fechar uma compra.

Projeto faz parte de estratégia maior da companhia

A entrada no setor farmacêutico integra uma estratégia mais ampla da empresa para ampliar receitas utilizando a infraestrutura já existente das lojas.

Além das farmácias, o Assaí também desenvolve projetos como eletropostos para recarga de veículos elétricos e uma operação de serviços financeiros, que ainda depende de autorização do Banco Central.

Apesar do potencial de crescimento, analistas do banco Safra avaliam que a nova operação não deve alterar significativamente a tese de investimento da companhia. A projeção é que, com 250 farmácias maduras, o negócio gere cerca de R$ 1,5 bilhão em receita bruta, representando uma parcela relativamente pequena do resultado consolidado esperado para o grupo nos próximos anos.