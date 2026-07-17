Supermercados e padarias de cidade da Bahia deixam de funcionar aos domingos

Quem costuma fazer compras aos domingos em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), precisará se adaptar a uma mudança que começa a valer no próximo mês. A partir de 1º de agosto, diversos supermercados, mercadinhos e padarias do município deixarão de abrir nesse dia da semana.

A alteração foi anunciada pelos próprios estabelecimentos por meio de comunicados direcionados aos clientes. Entre os locais que confirmaram a medida estão o Supermercado Fort, Supermercado Menor Preço. A partir da nova regra, o atendimento será realizado apenas de segunda-feira a sábado, sem mudanças significativas nos horários dos demais dias.

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Estabelecimentos falam em reorganização

Nas notas divulgadas ao público, os comerciantes informam que a decisão faz parte de mudanças internas na rotina de funcionamento. O Supermercado Fort afirmou que a medida integra uma reestruturação dos horários de atendimento, com o objetivo de reorganizar as operações e melhorar a eficiência do serviço prestado aos consumidores.

Já o Supermercado Menor Preço informou que realizará ajustes nos dias de funcionamento, destacando que continuará oferecendo promoções, ofertas e atendimento voltados à economia e à qualidade para os clientes.

Fechamento aos domingos já é realidade no Espírito Santo

A suspensão do funcionamento de supermercados e atacarejos aos domingos não é uma novidade no país. No Espírito Santo, a medida entrou em vigor em 1º de março, após um acordo firmado para o setor, e desde então os estabelecimentos passaram a atender apenas de segunda-feira a sábado.

Com a mudança, parte das redes ampliou o horário de funcionamento às sextas-feiras e aos sábados para atender a demanda dos consumidores que antes costumavam fazer compras aos domingos.

Um levantamento da empresa de inteligência de mercado Scanntech, realizado com dados de supermercados e atacarejos que representam cerca de 64% do mercado capixaba, mostrou que os consumidores adaptaram a rotina de compras aos novos dias de funcionamento, concentrando o movimento ao longo da semana, principalmente entre segunda e quinta-feira.

O estudo também analisou os reflexos da mudança para o setor, avaliando o desempenho das vendas de diferentes segmentos e formatos de lojas após a adoção do fechamento dominical.