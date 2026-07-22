Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

DETERMINAÇÃO

Supermercados e outros setores não poderão abrir aos feriados; entenda

Portaria do Ministério do Trabalho altera normas de funcionamento do comércio em dias de feriado

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Confira os setores afetados pela exigência de convenção coletiva
Confira os setores afetados pela exigência de convenção coletiva - Foto: Rafaela Araújo Ag. A TARDE

O Ministério do Trabalho e Emprego publicou nesta terça, 21, a norma que altera as diretrizes aplicadas ao funcionamento do comércio e à convocação de funcionários em dias de feriado em âmbito nacional. A medida substitui o texto anterior e define critérios obrigatórios para a abertura de estabelecimentos comerciais em datas festivas

A determinação central estipula que a operação de setores específicos do comércio em feriados passa a depender de autorização prevista em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). O documento deve resultar de negociação direta entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Setores afetados pela exigência de convenção coletiva

Descumprimento das diretrizes sujeita os estabelecimentos a autuações fiscais
Descumprimento das diretrizes sujeita os estabelecimentos a autuações fiscais - Foto: Reprodução Agência Brasil

A obrigatoriedade de negociação coletiva atinge segmentos que anteriormente contavam com permissão permanente de funcionamento em feriados. Entre os ramos contemplados encontram-se:

  • Supermercados e hipermercados
  • Estabelecimentos de venda de alimentos
  • Açougues, peixarias e comércios de carnes
  • Hortifrutis e comércios de frutas e verduras
  • Atacadistas e distribuidores de produtos industrializados
  • Concessionárias e revendedores de veículos automotores e tratores
  • Comércio varejista em geral

Atividades mantidas com autorização permanente

A regulamentação preserva a autorização permanente de funcionamento em feriados para 15 segmentos específicos classificados como serviços essenciais ou de utilidade pública. A lista engloba:

  • Padarias e comércios de pães e biscoitos
  • Farmácias e drogarias, inclusive de manipulação
  • Postos de revenda de combustíveis
  • Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
  • Hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos similares
  • Feiras-livres
  • Floriculturas e comércios de flores
  • Barbearias e salões de beleza
  • Serviços funerários

Impacto jurídico e fiscalização

As empresas pertencentes aos setores abrangidos pela exigência devem possuir a Convenção Coletiva de Trabalho regularizada para justificar a escala de funcionários em feriados.

O descumprimento das diretrizes sujeita os estabelecimentos a autuações fiscais, aplicação de multas administrativas e processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho.

Leia Também:

ECONOMIA

Gigante dos supermercados aposta em farmácias e expansão para 250 lojas
Gigante dos supermercados aposta em farmácias e expansão para 250 lojas imagem

BAHIA

Supermercados e padarias de cidade da Bahia deixam de funcionar aos domingos
Supermercados e padarias de cidade da Bahia deixam de funcionar aos domingos imagem

INVESTIMENTO

Grande rede de supermercados patrocina gigante baiano em meio a expansão na Bahia
Grande rede de supermercados patrocina gigante baiano em meio a expansão na Bahia imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Ministério do Trabalho e Emprego supermercados fechados

Relacionadas

Mais lidas