Supermercados e outros setores não poderão abrir aos feriados; entenda

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O Ministério do Trabalho e Emprego publicou nesta terça, 21, a norma que altera as diretrizes aplicadas ao funcionamento do comércio e à convocação de funcionários em dias de feriado em âmbito nacional. A medida substitui o texto anterior e define critérios obrigatórios para a abertura de estabelecimentos comerciais em datas festivas

A determinação central estipula que a operação de setores específicos do comércio em feriados passa a depender de autorização prevista em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). O documento deve resultar de negociação direta entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores.

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Setores afetados pela exigência de convenção coletiva

Descumprimento das diretrizes sujeita os estabelecimentos a autuações fiscais - Foto: Reprodução Agência Brasil

A obrigatoriedade de negociação coletiva atinge segmentos que anteriormente contavam com permissão permanente de funcionamento em feriados. Entre os ramos contemplados encontram-se:

Supermercados e hipermercados

Estabelecimentos de venda de alimentos

Açougues, peixarias e comércios de carnes

Hortifrutis e comércios de frutas e verduras

Atacadistas e distribuidores de produtos industrializados

Concessionárias e revendedores de veículos automotores e tratores

Comércio varejista em geral

Atividades mantidas com autorização permanente

A regulamentação preserva a autorização permanente de funcionamento em feriados para 15 segmentos específicos classificados como serviços essenciais ou de utilidade pública. A lista engloba:

Padarias e comércios de pães e biscoitos

Farmácias e drogarias, inclusive de manipulação

Postos de revenda de combustíveis

Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos similares

Feiras-livres

Floriculturas e comércios de flores

Barbearias e salões de beleza

Serviços funerários

Impacto jurídico e fiscalização

As empresas pertencentes aos setores abrangidos pela exigência devem possuir a Convenção Coletiva de Trabalho regularizada para justificar a escala de funcionários em feriados.

O descumprimento das diretrizes sujeita os estabelecimentos a autuações fiscais, aplicação de multas administrativas e processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho.