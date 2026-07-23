Spike Lee reage após Justiça fechar varanda de Michael Jackson em Salvador

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Em meio à polêmica do fechamento da famosa varanda de Michael Jackson no Pelourinho, o diretor norte-americano Spike Lee publicou uma imagem nas redes sociais relembrando sua passagem pelo Brasil em janeiro deste ano.

Na postagem, o cineasta aparece usando a camisa da seleção brasileira ao lado da estátua de Michael Jackson localizada no Rio de Janeiro, com a legenda: “Eles ainda não se importam conosco”, uma clara referência ao clipe They Don't Care About Us, dirigido por ele, que teve imagens captadas nas capitais baiana e carioca.

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Para os internautas, o post foi visto como uma indireta após a repercussão da polêmica em Salvador. “Eles continuam não se importando. O homem que preservou a casa onde você e Michael Jackson gravaram "They Don't Care About Us", em Salvador, enfrenta agora um despejo injusto”, escreveu um internauta.

O fã também pediu ao diretor que participasse de um abaixo-assinado para salvar o espaço no Centro Histórico: “Milhares de fãs que viajam a Salvador para visitar a "Casa do Michael" lançaram um abaixo-assinado para salvá-la. Por favor, ajude-nos, Spike”. “Por favoooor, ajuda a gente!!!”, reforçou outro internauta.

Veja a postagem:

Varanda do Michael Jackson vai fechar?

A icônica varanda, onde o Rei do Pop apareceu em 1996 durante as gravações do clipe ‘They Don't Care About Us’, passa por um momento de incerteza.

A Justiça determinou a reintegração de posse do imóvel, que foi aberto há 17 anos, encerrando o ciclo do comerciante Carlos Alberto dos Santos (conhecido como "Seu Carlos").

Ele utilizava o andar térreo como lojinha e, em troca da compra de produtos, permitia que turistas subissem para tirar fotos com a famosa imagem do cantor. A situação no local já avançou de forma drástica: um oficial de justiça esteve recentemente no imóvel para executar o fechamento, e até a fechadura já foi trocada.

Apesar da determinação, o processo ainda não foi encerrado e segue em análise. Além da decisão, uma vistoria da Defesa Civil também apontou problemas estruturais, como umidade, fissuras e reboco exposto, o que levou ao fechamento da sacada para visitação.