Tropa de Elite acertou? Em 97 anos, Brasil poderia ter população inteira encarcerada

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Há 16 anos, uma cena de Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro transformou uma conta estatística em um dos diálogos mais lembrados do cinema brasileiro. Durante uma palestra, o personagem André Fraga apresenta um raciocínio simples: se a população carcerária continuar crescendo muito mais rápido do que a população do país, chegará um momento em que quase todos os brasileiros estariam presos.

A conclusão, de que, em 2081, cerca de 90% da população estaria atrás das grades, era evidentemente, um recurso dramático para provocar reflexão sobre os rumos da segurança pública.

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Dezesseis anos depois, a ficção continua sendo ficção. Mas um cruzamento de dados oficiais mostra que o fenômeno que inspirou aquela cena permanece acontecendo: o encarceramento no Brasil continua avançando em velocidade muito superior ao crescimento populacional.

Levantamento realizado pelo portal A TARDE, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, revela que, entre 2000 e 2025, a população brasileira cresceu 25,7%. No mesmo período, o número de pessoas presas no sistema penitenciário aumentou 449,2%.

Em termos proporcionais, isso significa que o sistema prisional brasileiro cresceu 17,5 vezes mais rápido do que a população do país nos últimos 25 anos.

Duas curvas que seguem ritmos completamente diferentes

No ano 2000, o Brasil possuía aproximadamente 169,8 milhões de habitantes. Em 2025, a população chegou a 213.421.037 pessoas, um crescimento acumulado de 25,7%, equivalente a uma taxa média composta de aproximadamente 0,91% ao ano.

Enquanto isso, o sistema penitenciário brasileiro passou de 174.980 pessoas privadas de liberdade para 960.976 presos. O crescimento acumulado foi de 449,2%, correspondente a uma taxa média anual próxima de 7%.

À primeira vista, ambos os indicadores estão aumentando. O problema está na diferença entre seus ritmos.

Enquanto a população brasileira cresce lentamente, acompanhando a desaceleração demográfica observada nas últimas décadas, o encarceramento avança de forma muito mais acelerada.

Essa diferença faz com que, matematicamente, as duas curvas se aproximem quando projetadas por um período suficientemente longo.

O exercício matemático

Utilizando exclusivamente as taxas médias observadas entre 2000 e 2025, o portal A TARDE realizou um exercício de extrapolação estatística.

O ponto de partida considera os dados mais recentes disponíveis:

população brasileira: 213.421.037 habitantes;



213.421.037 habitantes; população do sistema penitenciário: 960.976 presos.

Mantendo, apenas no campo matemático, as mesmas taxas médias anuais de crescimento registradas nos últimos 25 anos, 0,91% para a população e 7% para o sistema prisional, as duas curvas se encontrariam aproximadamente daqui a 97 anos.

Nesse cenário hipotético, por volta de 2122, o Brasil teria cerca de 514 milhões de habitantes e um sistema penitenciário com aproximadamente 514 milhões de pessoas presas.

O resultado impressiona justamente por seu absurdo.

Mas ele não representa uma previsão sobre o futuro.

Uma hipótese, não uma previsão

A projeção apresentada nesta reportagem tem finalidade exclusivamente ilustrativa.

Ela foi construída mantendo constantes, durante quase um século, as taxas médias de crescimento observadas entre 2000 e 2025. Na realidade, esse comportamento jamais permaneceria inalterado por tanto tempo.

Diversos fatores modificam continuamente essas trajetórias, como mudanças demográficas, envelhecimento da população, oscilações econômicas, alterações na legislação penal, reformas do sistema de Justiça, políticas de segurança pública, limitações orçamentárias, capacidade física do sistema prisional e transformações sociais.

Em outras palavras, o exercício serve para demonstrar o tamanho da diferença entre os ritmos de crescimento das duas curvas, e não para prever que o Brasil caminhe para encarar um cenário semelhante.

O dado que realmente importa

Mais relevante do que imaginar o Brasil em 2122 é observar o que aconteceu entre 2000 e 2025.

Em apenas um quarto de século, a população brasileira aumentou pouco mais de um quarto.

No mesmo intervalo, o sistema penitenciário ficou mais de cinco vezes maior.

Essa expansão fez com que o encarceramento crescesse 17,5 vezes mais rápido do que a população nacional.

Trata-se de um comportamento histórico documentado por dados oficiais, independentemente de qualquer projeção.

É justamente essa diferença que explica por que um simples exercício matemático produz um resultado tão extremo quando estendido por quase um século.

Da ficção aos números

Quando Tropa de Elite 2 chegou aos cinemas, em 2010, a estimativa apresentada pelo personagem André Fraga era parte de um roteiro que buscava provocar o debate público sobre segurança, sistema prisional e políticas de encarceramento.

Passados 16 anos, os dados mostram que a essência daquele raciocínio, o crescimento muito mais acelerado da população prisional em relação à população brasileira, continua presente.

A diferença é que, agora, ela pode ser medida com números oficiais.

E esses números revelam que o desafio não está em imaginar um Brasil onde todos estejam presos, cenário impossível na prática, mas em compreender por que o encarceramento continua crescendo em velocidade tão superior à do próprio país.

Metodologia

Fontes dos dados

População brasileira: Censo Demográfico e estimativas intercensitárias do IBGE.

População do sistema penitenciário: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Como a projeção foi calculada

A estimativa parte dos dados de 2025 (213.421.037 habitantes e 960.976 presos) e aplica as taxas médias anuais compostas registradas entre 2000 e 2025:

População brasileira: 0,91% ao ano.

Sistema penitenciário: 7,0% ao ano.

O ponto em que ambas as curvas atingem o mesmo valor ocorre aproximadamente em 97 anos, resultando em cerca de 514 milhões tanto de habitantes quanto de pessoas presas.

Importante: essa projeção é um exercício matemático de extrapolação, construído para ilustrar a diferença histórica entre o crescimento da população brasileira e o da população prisional. Ela não constitui uma previsão e não considera fatores que inevitavelmente alterariam essas trajetórias, como mudanças demográficas, econômicas, jurídicas, políticas, orçamentárias e sociais.