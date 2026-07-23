Homem morto em bordel tentou defender funcionárias durante assalto em Salvador

O ataque a tiros que deixou um homem morto e outro ferido em um bordel no bairro de Narandiba, em Salvador, na madrugada de quarta-feira, 22, teria ocorrido durante um assalto ao estabelecimento. A informação foi apurada com exclusividade pelo Portal A TARDE, que também descobriu que a vítima fatal tentou defender as funcionárias do local antes de ser assassinada.

O homem morto foi identificado como Josemar Oliveira dos Santos, de 39 anos, morador do bairro do Nordeste de Amaralina. Segundo informações obtidas pela reportagem, homens armados invadiram o imóvel para cometer o roubo e, durante a ação criminosa, Josemar tentou proteger as mulheres que trabalhavam no bordel. Ele acabou sendo atingido por disparos e morreu ainda no local.

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Outra pessoa que estava no estabelecimento conseguiu escapar pulando pela janela. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Em depoimento à polícia, o sobrevivente relatou que os criminosos efetuaram diversos disparos e roubaram celulares das pessoas que estavam no imóvel antes de fugir.

Policiais militares da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados por volta da 1h para atender à ocorrência na Avenida Edgar Santos. Ao chegarem ao endereço, encontraram Josemar já sem vida. A área foi isolada para a realização da perícia, enquanto equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) fizeram a remoção do corpo.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que busca identificar os autores do crime e esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.