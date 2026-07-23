Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morto em bordel tentou defender funcionárias durante assalto em Salvador

Ação criminosa deixou um morto, um ferido e terminou com o roubo de celulares

Luan Julião
Por
Além de matar Josemar Oliveira dos Santos, os criminosos roubaram celulares
Além de matar Josemar Oliveira dos Santos, os criminosos roubaram celulares - Foto: Reprodução / Google Street View

O ataque a tiros que deixou um homem morto e outro ferido em um bordel no bairro de Narandiba, em Salvador, na madrugada de quarta-feira, 22, teria ocorrido durante um assalto ao estabelecimento. A informação foi apurada com exclusividade pelo Portal A TARDE, que também descobriu que a vítima fatal tentou defender as funcionárias do local antes de ser assassinada.

O homem morto foi identificado como Josemar Oliveira dos Santos, de 39 anos, morador do bairro do Nordeste de Amaralina. Segundo informações obtidas pela reportagem, homens armados invadiram o imóvel para cometer o roubo e, durante a ação criminosa, Josemar tentou proteger as mulheres que trabalhavam no bordel. Ele acabou sendo atingido por disparos e morreu ainda no local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Outra pessoa que estava no estabelecimento conseguiu escapar pulando pela janela. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Leia Também:

OPERAÇÃO FORÇA TOTAL

PM encontra 'túnel' usado por facção para fugir de operações em Salvador
PM encontra 'túnel' usado por facção para fugir de operações em Salvador imagem

LEVANTAMENTO

Mais de 2 milhões de golpes: como o estelionato virou epidemia no Brasil
Mais de 2 milhões de golpes: como o estelionato virou epidemia no Brasil imagem

POLÍCIA

Quem é o dono da clínica investigada por mortes e tortura em Candeias?
Quem é o dono da clínica investigada por mortes e tortura em Candeias? imagem

Em depoimento à polícia, o sobrevivente relatou que os criminosos efetuaram diversos disparos e roubaram celulares das pessoas que estavam no imóvel antes de fugir.

Policiais militares da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados por volta da 1h para atender à ocorrência na Avenida Edgar Santos. Ao chegarem ao endereço, encontraram Josemar já sem vida. A área foi isolada para a realização da perícia, enquanto equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) fizeram a remoção do corpo.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que busca identificar os autores do crime e esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

assalto bordel HOMICÍDIO Polícia Salvador

Relacionadas

Mais lidas