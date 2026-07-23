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Quem é o dono da clínica investigada por mortes e tortura em Candeias?

Denúncias envolvem maus-tratos, agressões, ameaças, tortura e cárcere privado

Alice Paulilo e Brenda Lua Ferreira
Por Alice Paulilo e Brenda Lua Ferreira
Imagem ilustrativa da imagem Quem é o dono da clínica investigada por mortes e tortura em Candeias?
Foto: Divulgação

Moisés de Jesus Leal é o proprietário da clínica dereabilitação Terra Santa Videira, localizada em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O estabelecimento virou alvo de investigações da Polícia Civil da Bahia após a confirmação de duas mortes, além de denúncias que envolvem maus-tratos, agressões, ameaças, tortura e cárcere privado no local. O portal A TARDE teve acesso às imagens do crime e do suspeito.

Moisés é ex-dependente químico de cocaína e fundou o espaço voltado para o acolhimento e tratamento de pessoas com dependência em drogas e álcool. No entanto, seu nome passou a figurar no centro de inquéritos policiais após episódios graves virem à tona em maio de 2026, envolvendo um paciente e um funcionário da unidade.

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Moisés de Jesus Leal
Moisés de Jesus Leal - Foto: Divulgação

Suspeitas e paradeiro

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de Moisés, localizada no bairro do Cabula, em Salvador, as equipes policiais não o encontraram no local. Na ocasião, os agentes apreenderam um celular e um computador para análise pericial.

A Polícia Civil da Bahia também apura possíveis vínculos de Moisés com o crime organizado. Informações sob análise da equipe de investigação indicam uma suposta ligação do empresário com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

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Dono da clínica será investigado

A clínica de reabilitação passou a ser investigada após dois casos de repercussão. O primeiro envolve o interno Geovane Santana Lopes, de 31 anos, que sofreu graves queimaduras na unidade em dezembro de 2025 e morreu em 4 de maio de 2026. A família contesta a versão da defesa de que o jovem teria ateado fogo ao próprio corpo e relata ter sofrido negligência.

Quatro dias após a morte de Geovane, o monitor da clínica Iago Marques Formiga, de 33 anos, desapareceu. O corpo do funcionário foi localizado no dia 19 de maio de 2026, carbonizado e com perfurações de arma de fogo na BA-530, em Camaçari. Parentes das vítimas suspeitam de relação entre os casos, enquanto a defesa da instituição classifica os fatos como uma "coincidência infeliz".

O caso é apurado pela 20ª Delegacia Territorial (DT/Candeias), enquanto a morte do monitor é investigada pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari).

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