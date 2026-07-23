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OPERAÇÃO ROBÓTICA

Serrinha vira alvo de investigação por desvio de kits de educação

A Polícia Federal identificou indícios de superfaturamento estimado em R$ 3,4 milhões

Redação
Por Redação
A investigação foi iniciada em 2023
A investigação foi iniciada em 2023 - Foto: Wikipedia

O município de Serrinha, no sertão baiano, virou alvo de investigação sobre desvios de recursos públicos destinados à educação. A Operação Robótica foi deflagrada nesta quinta-feira, 23, pela Polícia Federal, com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

A investigação, iniciada em 2023, apura possíveis irregularidades na contratação para aquisição de kits de robótica e livros destinados aos alunos da rede municipal de ensino, custeada com recursos provenientes dos Precatórios do FUNDEF e de repasses regulares do FUNDEB.

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De acordo com informações da PF, um contrato de R$ 8,8 milhões, firmado para o fornecimento de kits de robótica e livros destinados à rede municipal de ensino da cidade, indica um direcionamento de contratação e superfaturamento decorrente de sobrepreço.

Além disso, os órgãos apuram simulação de pesquisas de preços, não entrega de parte dos itens contratados, além de possíveis desvios de recursos públicos e desvio de finalidade na utilização dos equipamentos adquiridos.

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As análises realizadas até o momento apontam indícios de superfaturamento estimado em aproximadamente R$ 3,4 milhões.

Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Serrinha e Recife (PE). Os envolvidos podem responder pelos crimes de associação criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, fraude em licitação ou contrato administrativo e peculato-desvio mediante superfaturamento e pagamento por itens não entregues, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados no decorrer das investigações.

“As investigações prosseguem com o objetivo de delimitar a extensão dos danos ao erário, identificar todos os envolvidos e reunir elementos de prova para subsidiar a adoção das medidas legais cabíveis”,

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Bahia desvios investigação Polícia

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