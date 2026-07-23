Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

LEVANTAMENTO

Mais de 2 milhões de golpes: como o estelionato virou epidemia no Brasil

Dado foi divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Edvaldo Sales
Por
Dado foi divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública
Dado foi divulgado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública - Foto: Reprodução | Freepik

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelaram que os registros de estelionato cresceram 429,8% no Brasil entre 2018, primeiro ano da série histórica, e 2025, consolidando os golpes como o principal crime contra o patrimônio do país.

Foram 2,26 milhões de golpes em 2025, segundo a edição de 2026 do levantamento, divulgada nesta quinta-feira, 23.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira os dados de estelionato desde 2018:

  • 2018: 426.799
  • 2019: 523.820
  • 2020: 927.898
  • 2021: 1.312.964
  • 2022: 1.816.438
  • 2023: 2.000.960
  • 2024: 2.193.122
  • 2025: 2.261.055

O estado que registrou a maior taxa de estelionatos no país em 2025 foi São Paulo, com 1.808,3 casos por 100 mil habitantes.

Na sequência aparecem:

  • Distrito Federal (1.717,0)
  • Paraná (1.339,1)
  • Rondônia (1.329,6)
  • Santa Catarina (1.294,8)
  • Espírito Santo (1.254,7)
  • Goiás (1.075,6)

Leia Também:

ALERTA

Salvador está entre cidades com maior taxa de roubos e furtos de celulares
Salvador está entre cidades com maior taxa de roubos e furtos de celulares imagem

LEVANTAMENTO

Brasil registra média de 4 feminicídios por dia; veja números
Brasil registra média de 4 feminicídios por dia; veja números imagem

BRASIL

Quem deve condomínio pode ser barrado da piscina? Veja o que diz a lei
Quem deve condomínio pode ser barrado da piscina? Veja o que diz a lei imagem

“Engrenagem do crime organizado”

Ainda de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026, dos 2,26 milhões de boletins de ocorrência registrados em 2025, apenas 63,7 mil resultaram em processos penais, que levaram à prisão de 4,8 mil estelionatários.

Isso significa que mais de 97% dos casos comunicados às polícias brasileiras não chegam ao Poder Judiciário.

Os dados contribuíram para o Anuário afirmar que o estelionato deixou de ser um crime praticado por indivíduos isolados e passou a funcionar como “uma das engrenagens do crime organizado”.

Medo de golpe

Além disso, o levantamento mostra que 83,2% da população tem medo de sofrer um golpe pela internet ou pelo celular.

A pesquisa aponta que muitos desses crimes estão ligados ao roubo ou furto de celulares, que facilitam o acesso de criminosos a aplicativos bancários e contas pessoais.

Os golpes mais comuns no Brasil

  • Clonagem ou troca de cartão: Roubo dos dados do cartão (via sites falsos, maquininhas ou vazamentos) ou substituição física do cartão por um similar para fazer compras indevidas.
  • Golpe do WhatsApp: Criminoso usa a foto de um conhecido (ou hakeia a conta) e pede dinheiro urgente por PIX ou pagamento de boleto.
  • Falsa central bancária: Falso funcionário do banco liga alegando fraude e induz a vítima a passar senhas, fazer transferências de “segurança” ou entregar o cartão.
  • Golpe do Pix: Uso do Pix como meio rápido para receber dinheiro vindo de outros golpes (falsas vendas, falsos conhecidos ou acessos indevidos).
  • Falso SMS de CPF: Mensagem de texto alertando sobre suposta irregularidade no CPF com link ou telefone falso para roubar dados ou cobrar taxas inexistentes.
  • Falso leilão / loja falsa: Sites ou anúncios clonados vendendo produtos abaixo do preço de mercado. A vítima paga (por Pix ou boleto) e nunca recebe a mercadoria.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública pontuou que o crescimento do estelionato está relacionado à digitalização dos serviços financeiros, ao uso disseminado do Pix e à atuação de organizações criminosas cada vez mais estruturadas.

O estudo defende maior integração entre as polícias, aperfeiçoamento das investigações e ampliação da responsabilização penal para conter o avanço desse tipo de crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

crimes estelionato segurança pública

Relacionadas

Mais lidas