Mais de 2 milhões de golpes: como o estelionato virou epidemia no Brasil

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Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelaram que os registros de estelionato cresceram 429,8% no Brasil entre 2018, primeiro ano da série histórica, e 2025, consolidando os golpes como o principal crime contra o patrimônio do país.

Foram 2,26 milhões de golpes em 2025, segundo a edição de 2026 do levantamento, divulgada nesta quinta-feira, 23.

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Confira os dados de estelionato desde 2018:

2018: 426.799

2019: 523.820

2020: 927.898

2021: 1.312.964

2022: 1.816.438

2023: 2.000.960

2024: 2.193.122

2025: 2.261.055

O estado que registrou a maior taxa de estelionatos no país em 2025 foi São Paulo, com 1.808,3 casos por 100 mil habitantes.

Na sequência aparecem:

Distrito Federal (1.717,0)

Paraná (1.339,1)

Rondônia (1.329,6)

Santa Catarina (1.294,8)

Espírito Santo (1.254,7)

Goiás (1.075,6)

“Engrenagem do crime organizado”

Ainda de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026, dos 2,26 milhões de boletins de ocorrência registrados em 2025, apenas 63,7 mil resultaram em processos penais, que levaram à prisão de 4,8 mil estelionatários.

Isso significa que mais de 97% dos casos comunicados às polícias brasileiras não chegam ao Poder Judiciário.

Os dados contribuíram para o Anuário afirmar que o estelionato deixou de ser um crime praticado por indivíduos isolados e passou a funcionar como “uma das engrenagens do crime organizado”.

Medo de golpe

Além disso, o levantamento mostra que 83,2% da população tem medo de sofrer um golpe pela internet ou pelo celular.

A pesquisa aponta que muitos desses crimes estão ligados ao roubo ou furto de celulares, que facilitam o acesso de criminosos a aplicativos bancários e contas pessoais.

Os golpes mais comuns no Brasil

Clonagem ou troca de cartão : Roubo dos dados do cartão (via sites falsos, maquininhas ou vazamentos) ou substituição física do cartão por um similar para fazer compras indevidas.

: Roubo dos dados do cartão (via sites falsos, maquininhas ou vazamentos) ou substituição física do cartão por um similar para fazer compras indevidas. Golpe do WhatsApp : Criminoso usa a foto de um conhecido (ou hakeia a conta) e pede dinheiro urgente por PIX ou pagamento de boleto.

: Criminoso usa a foto de um conhecido (ou hakeia a conta) e pede dinheiro urgente por PIX ou pagamento de boleto. Falsa central bancária : Falso funcionário do banco liga alegando fraude e induz a vítima a passar senhas, fazer transferências de “segurança” ou entregar o cartão.

: Falso funcionário do banco liga alegando fraude e induz a vítima a passar senhas, fazer transferências de “segurança” ou entregar o cartão. Golpe do Pix : Uso do Pix como meio rápido para receber dinheiro vindo de outros golpes (falsas vendas, falsos conhecidos ou acessos indevidos).

: Uso do Pix como meio rápido para receber dinheiro vindo de outros golpes (falsas vendas, falsos conhecidos ou acessos indevidos). Falso SMS de CPF : Mensagem de texto alertando sobre suposta irregularidade no CPF com link ou telefone falso para roubar dados ou cobrar taxas inexistentes.

: Mensagem de texto alertando sobre suposta irregularidade no CPF com link ou telefone falso para roubar dados ou cobrar taxas inexistentes. Falso leilão / loja falsa : Sites ou anúncios clonados vendendo produtos abaixo do preço de mercado. A vítima paga (por Pix ou boleto) e nunca recebe a mercadoria.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública pontuou que o crescimento do estelionato está relacionado à digitalização dos serviços financeiros, ao uso disseminado do Pix e à atuação de organizações criminosas cada vez mais estruturadas.

O estudo defende maior integração entre as polícias, aperfeiçoamento das investigações e ampliação da responsabilização penal para conter o avanço desse tipo de crime.