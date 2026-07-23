Brasil registra média de 4 feminicídios por dia; veja números

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Dados apresentados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e pelo Ministério das Mulheres revelaram que o Brasil registrou uma redução de 2,5% no número de feminicídios no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado.

A média ainda é de quatro registros por dia. O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública contabilizou, ao todo, 741 feminicídios entre janeiro e junho de 2026. No mesmo período do ano passado, foram 760 casos. Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 22.

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Segundo o levantamento, comparando os dois períodos, junho teve a maior redução. No mês, foram registrados 108 casos, ante 127 em 2025.

O Norte e o Nordeste foram as regiões que tiveram as maiores quedas no número, com -20% e -19,9%, respectivamente. Já o Sudeste (+2,6%), Sul (+19,2%) e Centro-Oeste (+19%) registram alta nos números.

Ainda de acordo com a pesquisa, o maior número de casos totais foi registrado em São Paulo, com 142, seguido por Minas Gerais com 72. O Acre foi o único estado a não ter registros de feminicídios ainda em 2026.

Prisões

Também foram apresentados dados da Operação Mulher Segura. No primeiro semestre do ano, foram registradas 20.441 prisões, sendo 16.131 em flagrante e 4.310 por mandado judicial.

Lei do Feminicídio

A Lei do Feminicídio completa 11 anos em 2026. A lei alterou o Código Penal e passou a classificar o assassinato de mulheres por razões de gênero como um tipo de homicídio qualificado e crime hediondo.

Desde 2024, a pena prevista pode chegar a 40 anos de prisão, a maior prevista no Código Penal.