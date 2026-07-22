Quem deve condomínio pode ser barrado da piscina? Veja o que diz a lei

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A possibilidade de impedir moradores inadimplentes de utilizar áreas de lazer do condomínio voltou ao centro das discussões após um debate na Espanha sobre os limites das punições aplicadas a quem atrasa o pagamento das taxas condominiais.

Embora o tema tenha gerado repercussão no exterior, a resposta para os brasileiros é diferente. No Brasil, o entendimento consolidado da Justiça é de que condomínios não podem impedir o acesso de moradores às áreas comuns, mesmo quando há débitos em aberto.

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Espanha permite restrições em algumas situações

Na Espanha, a Lei de Propriedade Horizontal autoriza que condomínios aprovem medidas para combater a inadimplência. Entre elas estão a cobrança de juros mais elevados e, em determinadas circunstâncias, a suspensão temporária do uso de alguns serviços e espaços coletivos.

A legislação, entretanto, impõe limites. As penalidades não podem ser consideradas abusivas nem comprometer o direito de moradia. Por isso, serviços essenciais, como elevadores, corredores e acessos ao edifício, não podem ser restringidos.

Outro ponto importante é que a decisão não pode ser tomada de forma isolada pelo síndico ou administrador. As medidas precisam ser aprovadas em assembleia e, em alguns casos, estar previstas nas normas internas do condomínio.

Piscina e academia estão entre os principais pontos de debate

Apesar de a legislação espanhola não citar diretamente piscinas, academias ou quadras esportivas, decisões da Justiça do país já admitiram, em alguns casos, a restrição temporária do acesso a esses espaços.

Mesmo assim, especialistas apontam que a aplicação da regra ainda gera controvérsias. Questões relacionadas à fiscalização e à forma de impedir o acesso do morador continuam sendo alvo de discussões.

O que diz a Justiça brasileira

No Brasil, o cenário é diferente. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que condomínios não podem impedir moradores inadimplentes — nem seus familiares — de utilizar áreas comuns, incluindo espaços de lazer, como piscinas, academias e salões de festas.

A Corte considera que o Código Civil já estabelece punições para quem deixa de pagar as taxas condominiais, como cobrança de juros, aplicação de multas e até a possibilidade de penhora do imóvel. Dessa forma, restringir o acesso às áreas comuns seria uma sanção adicional não prevista na legislação.

Por esse motivo, mesmo que o debate avance em outros países, as regras adotadas no exterior não se aplicam automaticamente aos condomínios brasileiros.

Quais medidas o condomínio pode adotar

Embora não seja permitido impedir o uso das áreas comuns, a legislação brasileira oferece mecanismos para que os condomínios cobrem os valores devidos.

Entre as medidas previstas estão:

cobrança de multa e juros por atraso;

cobrança judicial da dívida;

execução da dívida condominial;

penhora do imóvel, quando autorizada pela Justiça.

Especialistas recomendam que síndicos e administradores utilizem apenas os instrumentos previstos na legislação para recuperar os débitos e evitar conflitos entre os moradores.