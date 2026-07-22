Instagram apresenta instabilidade e usuários relatam falhas nesta quarta-feira (22/07)

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Usuários do Instagram enfrentaram dificuldades para utilizar a plataforma na manhã desta quarta-feira, 22. As principais reclamações envolvem falhas no Direct, recurso de mensagens do aplicativo, embora também tenham sido registrados problemas em outras funções.

O aumento das notificações foi identificado pelo Downdetector, plataforma que acompanha o funcionamento de serviços digitais com base em relatos enviados pelos próprios usuários. Os registros começaram a crescer por volta das 10h30 e, aproximadamente uma hora depois, já somavam cerca de 861 ocorrências no Brasil.

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Além do país, a instabilidade também foi percebida em outras partes do mundo. O monitoramento do Downdetector apontou crescimento nas notificações de falhas em nações como Estados Unidos, Reino Unido e Índia, indicando que o problema não estaria restrito aos usuários brasileiros.

No território norte-americano, as reclamações se estenderam a outros serviços da Meta. Facebook e Facebook Messenger também apresentaram aumento no número de relatos de mau funcionamento, o que pode indicar um impacto em mais de uma plataforma da empresa.

Enquanto usuários recorreram às redes sociais para relatar os problemas encontrados durante a manhã, a Meta ainda não havia informado o que provocou a instabilidade nem confirmado oficialmente a abrangência da ocorrência.

o instagram de vcs tá bugado? não carrega mensagens, aí quando carrega, vem mensagens do dia anterior e as suas não aparecem — 𝙱𝚛𝚎𝚗𝚍𝚊 News✨️ (@Brenda_viannaf) July 22, 2026

O Downdetector reúne informações enviadas pelos próprios usuários e compara o volume de notificações com o comportamento habitual de cada serviço. Por esse motivo, um pico de reclamações pode indicar uma falha em andamento, mas não confirma, por si só, uma interrupção generalizada.