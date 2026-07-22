Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CIÊNCIA & TECNOLOGIA

CIÊNCIA & TECNOLOGIA

Instagram apresenta instabilidade e usuários relatam falhas nesta quarta-feira (22/07)

Usuários relataram dificuldades para enviar e receber mensagens

Luan Julião
Por
Problemas afetaram principalmente o Direct do aplicativo
Problemas afetaram principalmente o Direct do aplicativo - Foto: Divulgação

Usuários do Instagram enfrentaram dificuldades para utilizar a plataforma na manhã desta quarta-feira, 22. As principais reclamações envolvem falhas no Direct, recurso de mensagens do aplicativo, embora também tenham sido registrados problemas em outras funções.

O aumento das notificações foi identificado pelo Downdetector, plataforma que acompanha o funcionamento de serviços digitais com base em relatos enviados pelos próprios usuários. Os registros começaram a crescer por volta das 10h30 e, aproximadamente uma hora depois, já somavam cerca de 861 ocorrências no Brasil.

Tudo sobre Ciência & Tecnologia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além do país, a instabilidade também foi percebida em outras partes do mundo. O monitoramento do Downdetector apontou crescimento nas notificações de falhas em nações como Estados Unidos, Reino Unido e Índia, indicando que o problema não estaria restrito aos usuários brasileiros.

Leia Também:

TECNOLOGIA

WhatsApp ganha novidades para iPad e carros; veja o que muda
WhatsApp ganha novidades para iPad e carros; veja o que muda imagem

CARREGAMENTO DE VEÍCULO ELÉTRICO

Assaí expande eletropostos e atinge marca de 35 voltas ao mundo
Assaí expande eletropostos e atinge marca de 35 voltas ao mundo imagem

MUDANÇA

Samsung demite mais de 100 funcionários e anuncia mudança inesperada
Samsung demite mais de 100 funcionários e anuncia mudança inesperada imagem

No território norte-americano, as reclamações se estenderam a outros serviços da Meta. Facebook e Facebook Messenger também apresentaram aumento no número de relatos de mau funcionamento, o que pode indicar um impacto em mais de uma plataforma da empresa.

Enquanto usuários recorreram às redes sociais para relatar os problemas encontrados durante a manhã, a Meta ainda não havia informado o que provocou a instabilidade nem confirmado oficialmente a abrangência da ocorrência.

O Downdetector reúne informações enviadas pelos próprios usuários e compara o volume de notificações com o comportamento habitual de cada serviço. Por esse motivo, um pico de reclamações pode indicar uma falha em andamento, mas não confirma, por si só, uma interrupção generalizada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Downdetector falhas de serviço instagram Meta notificações Problemas técnicos

Relacionadas

Mais lidas