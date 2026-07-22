WhatsApp ganha novidades para iPad e carros; veja o que muda

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O WhatsApp anunciou, nesta quarta-feira, 22, uma série de novos recursos para ampliar a integração do aplicativo com outros dispositivos e facilitar a rotina dos usuários.



As novidades incluem a possibilidade de criar contas diretamente no iPad, o uso do mensageiro em carros compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto e novas ferramentas para leitura e edição de arquivos PDF.

Segundo a empresa, as atualizações começam a ser disponibilizadas nesta quarta-feira.

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Uma das principais mudanças é a liberação da criação e configuração de contas diretamente no iPad. Até então, a versão para o tablet da Apple permitia apenas vincular uma conta já existente em outro dispositivo.

Com a atualização, os usuários poderão iniciar uma nova conta sem depender de um smartphone.

WhatsApp chega aos carros

Outra novidade é o lançamento de uma versão do aplicativo para veículos equipados com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

A integração permitirá que os motoristas leiam e ouçam mensagens, respondam sem usar as mãos, façam chamadas e consultem o histórico de ligações diretamente pela central multimídia do veículo, reduzindo a necessidade de manusear o celular durante a condução.

Leitor de PDF integrado

O WhatsApp também passou a oferecer integração com o Adobe Acrobat, permitindo abrir arquivos PDF diretamente nas conversas, sem a necessidade de baixar o documento ou trocar de aplicativo.

Na versão gratuita, os usuários poderão:

visualizar PDFs na conversa;

abrir arquivos protegidos por senha;

visualizar documentos em tela cheia;

destacar, sublinhar, riscar e fazer anotações nos arquivos.

Já os assinantes do plano Acrobat Pro terão acesso a recursos avançados, como:

edição de textos;

preenchimento de formulários;

organização de páginas;

proteção por senha;

preparação de documentos para assinatura;

uso de inteligência artificial para resumir documentos, responder perguntas sobre o conteúdo e extrair informações importantes.

Segundo a Adobe, a funcionalidade estreia inicialmente nas versões do WhatsApp para computador, aproveitando a tela maior para facilitar a leitura e edição dos documentos.

Compartilhamento de músicas

Outra atualização anunciada permite compartilhar músicas do Spotify e do Apple Music diretamente no Status do WhatsApp, recurso semelhante aos Stories de outras redes sociais.