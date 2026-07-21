Assaí expande eletropostos e atinge marca de 35 voltas ao mundo

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Entre janeiro e maio de 2026, os eletropostos instalados em 33 unidades do Assaí registraram o consumo de 188.522 kWh de energia para abastecimento de veículos elétricos.

A infraestrutura está presente em 14 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe e São Paulo.

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Volume de enérgia consumido

O volume de energia consumido equivale à autonomia necessária para um veículo elétrico compacto percorrer 35 voltas ao redor da Terra, com base em parâmetros de 280 quilômetros de autonomia e bateria de 38 kWh. No mesmo período, a operação evitou a emissão de poluentes equivalente à economia de 95 mil litros de gasolina em comparação a veículos a combustão.

Para Lucas Attademo, gerente de projetos do Assaí, iniciativas como essa reforçam o compromisso da Companhia em oferecer soluções que unem conveniência aos(às) clientes e responsabilidade ambiental.

"Os eletropostos fazem parte da estratégia do Assaí de ampliar iniciativas que contribuam para uma operação cada vez mais sustentável. Além de incentivar a mobilidade elétrica, buscamos oferecer aos(às) nossos(as) clientes soluções alinhadas à transição energética e à redução das emissões de carbono, reforçando nosso compromisso com práticas que gerem impactos positivos para a sociedade e para o meio ambiente", pontuou Attademo.



Especificações técnicas e custos dos eletropostos

Os pontos de recarga operam conectados a redes de 380V e disponibilizam potências de 7,4 kW e 22 kW na modalidade de recarga lenta. O custo para o usuário é de R$ 1,59 por kWh.

Para um veículo com capacidade de bateria de 30 kWh, o tempo estimado de recarga completa em um carregador de 7,4 kW é de quatro horas, com custo total de R$ 47,70.

Em Salvador, a atacadista tem quatro pontos de eletropostos, sendo 2 na unidade da avenida Paralela e 2 na unidade avenida Vasco da Gama.



Estratégia de sustentabilidade e transição energética

Unidade do Assaí da aveinda Paralela - Foto: Divulgação Assaí

A iniciativa integra a estratégia corporativa de gestão de riscos climáticos e redução de emissões na cadeia de valor. O plano inclui investimentos em eficiência operacional nas lojas, projetos de impacto socioambiental e incentivo a formas de mobilidade urbana de baixo carbono.

O Assaí opera no setor de atacarejo com mais de 300 lojas distribuídas em 24 estados e no Distrito Federal, com faturamento de R$ 80,6 bilhões registrado em 2024.