Kia Niro 2026: veja o que muda no SUV e quando chega ao mercado

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Kia Motors prepara a atualização de meio de ciclo da segunda geração do Kia Niro. O modelo alcançou a marca de um milhão de unidades vendidas globalmente desde o lançamento da primeira geração em 2016.

A reestilização acompanha a linguagem de design denominada "Opostos Unidos". Na dianteira, o utilitário esportivo adota faróis verticais nas extremidades, para-choque redesenhado e rodas com novo desenho.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na traseira, as modificações incluem lanternas escurecidas e a transferência do suporte de placa da tampa do porta-malas para o para-choque.

Interior do Kia Niro - Foto: Divulgação Kia

O interior concentra as principais alterações tecnológicas. O habitáculo recebe um volante inédito e duas telas de 12,3 polegadas integradas para o painel de instrumentos e a central multimídia.

A fabricante manteve os botões físicos e o painel tátil multimodo para o controle do ar-condicionado e do sistema de entretenimento.

As opções de motorização mantêm a diversidade de acordo com o mercado regional. A linha continuará composta por variantes híbridas, híbridas plug-in e totalmente elétricas.

Em mercados europeus como Portugal, a configuração híbrida tradicional integra o catálogo comercial.

O lançamento comercial ocorreu na Coreia do Sul. A expansão para os mercados internacionais ocorre nos meses seguintes.

Valores do Kia Niro 2026

Traseira do Kia Niro - Foto: Divulgação Kia

O Kia Niro 2026 é comercializado no mercado brasileiro em duas versões principais com preços públicos sugeridos que contam com bônus promocionais da fabricante:

Kia Niro EX : R$ 194.990 (com redução promocional sobre o valor de tabela de R$ 214.990).

: R$ 194.990 (com redução promocional sobre o valor de tabela de R$ 214.990). Kia Niro SX Prestige : R$ 219.990 (com redução promocional sobre o valor de tabela de R$ 239.990).

Pinturas metálicas e perolizadas possuem custo adicional de R$ 2.800.