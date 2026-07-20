SEGUNDA GERAÇÃO
Kia Niro 2026: veja o que muda no SUV e quando chega ao mercado
Atualização traz novo design externo, interior tecnológico e opções eletrificadas; confira
A Kia Motors prepara a atualização de meio de ciclo da segunda geração do Kia Niro. O modelo alcançou a marca de um milhão de unidades vendidas globalmente desde o lançamento da primeira geração em 2016.
A reestilização acompanha a linguagem de design denominada "Opostos Unidos". Na dianteira, o utilitário esportivo adota faróis verticais nas extremidades, para-choque redesenhado e rodas com novo desenho.
Na traseira, as modificações incluem lanternas escurecidas e a transferência do suporte de placa da tampa do porta-malas para o para-choque.
O interior concentra as principais alterações tecnológicas. O habitáculo recebe um volante inédito e duas telas de 12,3 polegadas integradas para o painel de instrumentos e a central multimídia.
A fabricante manteve os botões físicos e o painel tátil multimodo para o controle do ar-condicionado e do sistema de entretenimento.
As opções de motorização mantêm a diversidade de acordo com o mercado regional. A linha continuará composta por variantes híbridas, híbridas plug-in e totalmente elétricas.
Em mercados europeus como Portugal, a configuração híbrida tradicional integra o catálogo comercial.
O lançamento comercial ocorreu na Coreia do Sul. A expansão para os mercados internacionais ocorre nos meses seguintes.
Valores do Kia Niro 2026
O Kia Niro 2026 é comercializado no mercado brasileiro em duas versões principais com preços públicos sugeridos que contam com bônus promocionais da fabricante:
- Kia Niro EX: R$ 194.990 (com redução promocional sobre o valor de tabela de R$ 214.990).
- Kia Niro SX Prestige: R$ 219.990 (com redução promocional sobre o valor de tabela de R$ 239.990).
Pinturas metálicas e perolizadas possuem custo adicional de R$ 2.800.