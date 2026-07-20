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SEXTA GERAÇÃO

Novo Nissan March estreia como elétrico com autonomia de até 408 km

Sexta geração do compacto chega eletrificada com duas opções de bateria e base técnica compartilhada

Jair Mendonça Jr
Por
Novo Nissan March (Micra)
Novo Nissan March (Micra) - Foto: Divulgação Nissan

A Nissan apresentou a sexta geração do Micra (March). O modelo compacto passou a adotar arquitetura 100% elétrica compartilhada com o Renault 5 E-Tech, resultado da aliança entre as fabricantes.

O veículo mede comprimento e entre-eixos equivalentes aos do modelo francês. A dianteira recebeu elementos visuais próprios, remetendo a gerações passadas da linha Micra. Na traseira e nas laterais, a estrutura de carroceria replica o projeto do equivalente da Renault.

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Especificações técnicas e motorização

O modelo dispõe de duas opções de conjunto motriz:

  • Versão de entrada: bateria de 40 kWh, motor elétrico de 90 kW (122 cv) e 225 Nm de torque. A autonomia declarada atinge 310 quilômetros pelo ciclo WLTP.
  • Versão superior: bateria de 52 kWh, motor elétrico de 110 kW (150 cv) e 245 Nm de torque. A autonomia alcança 408 quilômetros pelo ciclo WLTP.

A aceleração de zero a 100 km/h ocorre em 8 segundos. A velocidade máxima restringe-se a 150 km/h em ambas as configurações.

Espaço interno e capacidade

Interior do novo Nissan March (Micra)
Interior do novo Nissan March (Micra) - Foto: Divulgação Nissan

O habitáculo mantém o mesmo aproveitamento espacial do Renault 5. O espaço para as pernas na fileira traseira apresenta limitações para ocupantes com altura superior a 1,75 metro. O compartimento de carga possui capacidade volumétrica fixada em 277 litros.

Posicionamento de mercado e preços

Nissan March (Micra)
Nissan March (Micra) - Foto: Divulgação Nissan

As vendas ocorrem inicialmente no mercado português. A tabela inicia em 26.589 euros para a configuração de 40 kWh e chega a 32.089 euros para a opção de 52 kWh.

O segmento B de hatches elétricos conta com concorrentes como Peugeot e-208, Volkswagen ID.Polo e CUPRA Raval.

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