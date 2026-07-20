Jeep Grand Cherokee 2026 estreia com motor hurricane 4 de 330 cavalos

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O mercado automotivo acaba de receber o novo Stellantis Hurricane 4 Turbo. Estreando no Jeep Grand Cherokee 2026, o propulsor de 2,0 litros e 4 cilindros entrega 330 cavalos de potência e 450 Nm de torque, unindo a alta performance inspirada na Fórmula 1 à eficiência energética exigida pelo mercado atual.

Destaques técnicos do motor hurricane 4 turbo

Interior Jeep Grand Cherokee 2026 - Foto: Divulgação

Desenvolvido para substituir o antigo GME T4, o novo motor da Stellantis traz tecnologias avançadas que redefinem o patamar dos propulsores de quatro cilindros em larga escala:

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Tecnologia turbulent jet injection (TJI) : herança direta da Fórmula 1 e do motor Nettuno da Maserati, conta com uma câmara de pré-combustão em cada cilindro para uma queima de combustível ultra-rápida e uniforme.

: herança direta da Fórmula 1 e do motor Nettuno da Maserati, conta com uma câmara de pré-combustão em cada cilindro para uma queima de combustível ultra-rápida e uniforme. Dupla injeção e duas velas : sistema inteligente que alterna ou combina injeção direta e indireta em tempo real conforme a exigência do motorista.

: sistema inteligente que alterna ou combina injeção direta e indireta em tempo real conforme a exigência do motorista. Turbo de geometria variável (VGT) : com controle elétrico das aletas, atinge até 2,4 bar (35 psi) de pressão, entregando 90% do torque máximo a partir de apenas 2.600 rpm.

: com controle elétrico das aletas, atinge até 2,4 bar (35 psi) de pressão, entregando 90% do torque máximo a partir de apenas 2.600 rpm. Eficiência e durabilidade : bloco de alumínio com paredes de cilindro 24% mais espessas revestidas a plasma, operando no ciclo Miller com taxa de compressão de 12:1.

Versões e expectativa de preço

Jeep Grand Cherokee 2026 - Foto: Divulgação

Embora a Stellantis ainda esteja divulgando o cronograma oficial de lançamento global e regional para o novo Jeep Grand Cherokee 2026, o propulsor Hurricane 4 Turbo assume o papel de protagonista na gama de SUVs grandes da marca, aposentando gradualmente os antigos motores V6 Pentastar.

A expectativa de mercado aponta para três principais configurações equipadas com o novo conjunto mecânico de alta performance.