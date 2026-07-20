STELLANTIS
Jeep Grand Cherokee 2026 estreia com motor hurricane 4 de 330 cavalos
SUV grande da Stellantis estreia motor turbo com tecnologia inspirada na Fórmula 1
O mercado automotivo acaba de receber o novo Stellantis Hurricane 4 Turbo. Estreando no Jeep Grand Cherokee 2026, o propulsor de 2,0 litros e 4 cilindros entrega 330 cavalos de potência e 450 Nm de torque, unindo a alta performance inspirada na Fórmula 1 à eficiência energética exigida pelo mercado atual.
Destaques técnicos do motor hurricane 4 turbo
Desenvolvido para substituir o antigo GME T4, o novo motor da Stellantis traz tecnologias avançadas que redefinem o patamar dos propulsores de quatro cilindros em larga escala:
- Tecnologia turbulent jet injection (TJI): herança direta da Fórmula 1 e do motor Nettuno da Maserati, conta com uma câmara de pré-combustão em cada cilindro para uma queima de combustível ultra-rápida e uniforme.
- Dupla injeção e duas velas: sistema inteligente que alterna ou combina injeção direta e indireta em tempo real conforme a exigência do motorista.
- Turbo de geometria variável (VGT): com controle elétrico das aletas, atinge até 2,4 bar (35 psi) de pressão, entregando 90% do torque máximo a partir de apenas 2.600 rpm.
- Eficiência e durabilidade: bloco de alumínio com paredes de cilindro 24% mais espessas revestidas a plasma, operando no ciclo Miller com taxa de compressão de 12:1.
Versões e expectativa de preço
Embora a Stellantis ainda esteja divulgando o cronograma oficial de lançamento global e regional para o novo Jeep Grand Cherokee 2026, o propulsor Hurricane 4 Turbo assume o papel de protagonista na gama de SUVs grandes da marca, aposentando gradualmente os antigos motores V6 Pentastar.
A expectativa de mercado aponta para três principais configurações equipadas com o novo conjunto mecânico de alta performance.
- Grand Cherokee Limited (Hurricane 4): posicionada como a porta de entrada da linha equipada com o motor de 330 cv, esta versão foca em tecnologia de ponta, acabamento refinado e máxima eficiência energética. A estimativa de preço internacional com conversão projetada para o mercado brasileiro gira em torno de US$ 45.000 / R$ 380.000.
- Grand Cherokee Overland (Hurricane 4): uma opção voltada para quem busca mais conforto e versatilidade off-road e urbana. Traz de série itens como suspensão pneumática, teto solar panorâmico e um pacote completo de auxílio à condução (ADAS). O preço estimado fica na casa de US$ 55.000 / R$ 450.000.
- Grand Cherokee Summit Reserve: representando o topo da sofisticação da gama, esta configuração combina o alto desempenho com luxo supremo, incorporando revestimentos em couro premium, sistema de som assinado e opções que também dialogam com tecnologias híbridas (PHEV). Sua faixa de preço estimada é de US$ 65.000 / R$ 540.000.