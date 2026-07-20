Zeekr 7X no Brasil: preços, versões e ficha técnica

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A montadora chinesa Zeekr iniciou as vendas do SUV elétrico 7X no mercado brasileiro. O modelo chega em duas configurações: Premium, com tração traseira, motor de 421 cv e preço de R$ 378.000; e Flagship, com tração integral, dois motores, 646 cv e valor de R$ 448.000.

Versões e preços do Zeekr 7X

Zeekr 7X premium : R$ 378 mil

: R$ 378 mil Zeekr 7X flagship : R$ 448 mil

Ficha técnica do eekr 7X premium vs. flagship

Interior Zeekr 7X - Foto: Divulgação

Motorização e desempenho

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Arquitetura : Zeekr 7X Premium possui motor único no eixo traseiro. Zeekr 7X Flagship possui dois motores, posicionados nos eixos dianteiro e traseiro.

: Zeekr 7X Premium possui motor único no eixo traseiro. Zeekr 7X Flagship possui dois motores, posicionados nos eixos dianteiro e traseiro. Potência : Zeekr 7X Premium entrega 421 cv. Zeekr 7X Flagship entrega 646 cv.

: Zeekr 7X Premium entrega 421 cv. Zeekr 7X Flagship entrega 646 cv. Torque : Zeekr 7X Premium possui 44,9 kgfm. Zeekr 7X Flagship possui 72,4 kgfm.

: Zeekr 7X Premium possui 44,9 kgfm. Zeekr 7X Flagship possui 72,4 kgfm. Tração : Zeekr 7X Premium possui tração traseira (RWD). Zeekr 7X Flagship possui tração integral (AWD).

: Zeekr 7X Premium possui tração traseira (RWD). Zeekr 7X Flagship possui tração integral (AWD). Aceleração de 0 a 100 km/h : Zeekr 7X Premium realiza em 6,0 segundos. Zeekr 7X Flagship realiza em 3,8 segundos.

: Zeekr 7X Premium realiza em 6,0 segundos. Zeekr 7X Flagship realiza em 3,8 segundos. Velocidade máxima : Zeekr 7X Premium não divulgada. Zeekr 7X Flagship atinge 200 km/h.

Bateria e autonomia do Zeekr 7X

Capacidade da bateria: 100 kWh em ambas as versões.

Autonomia : Zeekr 7X Premium alcança 491 quilômetros. Zeekr 7X Flagship alcança 423 quilômetros.

: Zeekr 7X Premium alcança 491 quilômetros. Zeekr 7X Flagship alcança 423 quilômetros. Recarga : Suporte a sistemas de alta potência em corrente contínua com arquitetura de 800V em ambas as versões.

Dimensões e capacidades

Zeekr 7X - Foto: Divulgação

Comprimento : 4.787 mm para ambas as versões.

: 4.787 mm para ambas as versões. Largura : 1.930 mm para ambas as versões.

: 1.930 mm para ambas as versões. Altura : 1.650 mm para ambas as versões.

: 1.650 mm para ambas as versões. Entre-eixos : 2.900 mm para ambas as versões.

: 2.900 mm para ambas as versões. Porta-malas : 616 litros para ambas as versões.

: 616 litros para ambas as versões. Frunk (porta-malas dianteiro) : 42 litros para ambas as versões.

: 42 litros para ambas as versões. Peso em ordem de marcha : entre 2.460 kg e 2.535 kg conforme a versão.

Equipamentos e recursos de série

Ambas as versões contam com central multimídia de 16 polegadas, painel de instrumentos digital de 13 polegadas, Head-Up Display, teto solar panorâmico, sistema de som dedicado e pacote de assistência à condução composto por controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, câmeras de 360 graus e sensores de monitoramento perimetral.

A configuração Flagship adiciona suspensão pneumática adaptativo.