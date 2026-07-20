MONTADORA CHINESA
Zeekr 7X no Brasil: preços, versões e ficha técnica
Novo SUV elétrico da Zeekr estreia no Brasil em duas versões com até 646 cv e 491 km de autonomia
A montadora chinesa Zeekr iniciou as vendas do SUV elétrico 7X no mercado brasileiro. O modelo chega em duas configurações: Premium, com tração traseira, motor de 421 cv e preço de R$ 378.000; e Flagship, com tração integral, dois motores, 646 cv e valor de R$ 448.000.
Versões e preços do Zeekr 7X
- Zeekr 7X premium: R$ 378 mil
- Zeekr 7X flagship: R$ 448 mil
Ficha técnica do eekr 7X premium vs. flagship
Motorização e desempenho
- Arquitetura: Zeekr 7X Premium possui motor único no eixo traseiro. Zeekr 7X Flagship possui dois motores, posicionados nos eixos dianteiro e traseiro.
- Potência: Zeekr 7X Premium entrega 421 cv. Zeekr 7X Flagship entrega 646 cv.
- Torque: Zeekr 7X Premium possui 44,9 kgfm. Zeekr 7X Flagship possui 72,4 kgfm.
- Tração: Zeekr 7X Premium possui tração traseira (RWD). Zeekr 7X Flagship possui tração integral (AWD).
- Aceleração de 0 a 100 km/h: Zeekr 7X Premium realiza em 6,0 segundos. Zeekr 7X Flagship realiza em 3,8 segundos.
- Velocidade máxima: Zeekr 7X Premium não divulgada. Zeekr 7X Flagship atinge 200 km/h.
Bateria e autonomia do Zeekr 7X
Capacidade da bateria: 100 kWh em ambas as versões.
- Autonomia: Zeekr 7X Premium alcança 491 quilômetros. Zeekr 7X Flagship alcança 423 quilômetros.
- Recarga: Suporte a sistemas de alta potência em corrente contínua com arquitetura de 800V em ambas as versões.
Dimensões e capacidades
- Comprimento: 4.787 mm para ambas as versões.
- Largura: 1.930 mm para ambas as versões.
- Altura: 1.650 mm para ambas as versões.
- Entre-eixos: 2.900 mm para ambas as versões.
- Porta-malas: 616 litros para ambas as versões.
- Frunk (porta-malas dianteiro): 42 litros para ambas as versões.
- Peso em ordem de marcha: entre 2.460 kg e 2.535 kg conforme a versão.
Equipamentos e recursos de série
Ambas as versões contam com central multimídia de 16 polegadas, painel de instrumentos digital de 13 polegadas, Head-Up Display, teto solar panorâmico, sistema de som dedicado e pacote de assistência à condução composto por controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, câmeras de 360 graus e sensores de monitoramento perimetral.
A configuração Flagship adiciona suspensão pneumática adaptativo.