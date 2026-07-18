Renault Boreal: ficha técnica, dimensões e dados do SUV no Brasil

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O Renault Boreal compõe a categoria de SUVs médios no mercado automotivo brasileiro. O modelo utiliza a plataforma CMF-CD e foca o segmento de utilitários esportivos com propostas de espaço interno e conectividade.

Especificações técnicas e motorização do Renault Boreal

Renault Boreal - Foto: Divulgação Renault

O conjunto mecânico do veículo é composto pelo motor 1.3 turbo flex. A transmissão é do tipo CVT, com simulação de marchas para a condução urbana e rodoviária.

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Dimensões

Comprimento : 4,51 metros

: 4,51 metros Entre-eixos : 2,74 metros

: 2,74 metros Porta-malas : 430 a 500 litros (variação conforme ajuste do banco traseiro)

A estrutura do chassi baseia-se na engenharia da aliança Renault-Nissan, com foco em rigidez e segurança.

Tecnologia e sistemas de condução

Interior Renault Boreal - Foto: Divulgação Renault

O painel central integra uma tela vertical com conectividade para Apple CarPlay e Android Auto sem o uso de cabos. O pacote de assistência à condução (ADAS) inclui as seguintes funcionalidades:

Frenagem autônoma de emergência;

Monitoramento de ponto cego;

Alerta de permanência em faixa.

Posicionamento comercial

O Renault Boreal disputa o mercado nacional de SUVs médios. A estratégia da fabricante para este produto envolve o posicionamento em faixas de preço similares às de concorrentes como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross. A distribuição ocorre por meio da rede de concessionárias da marca em todo o território nacional.

Versões e valores do Renault Boreal

Versão equilibre : representa a opção de entrada do modelo. O foco desta configuração é a entrega de itens de série fundamentais para o segmento, com preço sugerido de R$ 165 mil.

: representa a opção de entrada do modelo. O foco desta configuração é a entrega de itens de série fundamentais para o segmento, com preço sugerido de R$ 165 mil. Versão techno : posiciona-se como a configuração intermediária, priorizando o equilíbrio entre recursos tecnológicos e itens de conforto. O valor sugerido para esta versão é de R$ 185 mil.

: posiciona-se como a configuração intermediária, priorizando o equilíbrio entre recursos tecnológicos e itens de conforto. O valor sugerido para esta versão é de R$ 185 mil. Versão iconic : configuração topo de linha, que incorpora o pacote completo de assistências de condução (ADAS nível 2), sistema de som de alta fidelidade e acabamentos internos diferenciados. O preço sugerido é de R$ 205 mil.

Observações sobre os valores

Os preços indicados são sugestões de mercado para o ano de 2026. O custo final pode apresentar variações dependendo da política comercial de cada concessionária, custos de frete aplicáveis a diferentes estados e eventuais pacotes de acessórios ou serviços pós-venda incluídos na negociação.

Recomenda-se a consulta direta à rede autorizada para verificação da disponibilidade de unidades e condições de financiamento.