Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

VERSÕES E VALORES

Renault Boreal: ficha técnica, dimensões e dados do SUV no Brasil

Modelo utiliza a plataforma CMF-CD e foca o segmento de utilitários esportivos

Jair Mendonça Jr
Por
Renault Boreal 2026
Renault Boreal 2026 - Foto: Divulgação Renault

O Renault Boreal compõe a categoria de SUVs médios no mercado automotivo brasileiro. O modelo utiliza a plataforma CMF-CD e foca o segmento de utilitários esportivos com propostas de espaço interno e conectividade.

Especificações técnicas e motorização do Renault Boreal

Renault Boreal
Renault Boreal - Foto: Divulgação Renault

O conjunto mecânico do veículo é composto pelo motor 1.3 turbo flex. A transmissão é do tipo CVT, com simulação de marchas para a condução urbana e rodoviária.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Dimensões

  • Comprimento: 4,51 metros
  • Entre-eixos: 2,74 metros
  • Porta-malas: 430 a 500 litros (variação conforme ajuste do banco traseiro)

A estrutura do chassi baseia-se na engenharia da aliança Renault-Nissan, com foco em rigidez e segurança.

Tecnologia e sistemas de condução

Interior Renault Boreal
Interior Renault Boreal - Foto: Divulgação Renault

O painel central integra uma tela vertical com conectividade para Apple CarPlay e Android Auto sem o uso de cabos. O pacote de assistência à condução (ADAS) inclui as seguintes funcionalidades:

  • Frenagem autônoma de emergência;
  • Monitoramento de ponto cego;
  • Alerta de permanência em faixa.

Posicionamento comercial

O Renault Boreal disputa o mercado nacional de SUVs médios. A estratégia da fabricante para este produto envolve o posicionamento em faixas de preço similares às de concorrentes como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross. A distribuição ocorre por meio da rede de concessionárias da marca em todo o território nacional.

Versões e valores do Renault Boreal

  • Versão equilibre: representa a opção de entrada do modelo. O foco desta configuração é a entrega de itens de série fundamentais para o segmento, com preço sugerido de R$ 165 mil.
  • Versão techno: posiciona-se como a configuração intermediária, priorizando o equilíbrio entre recursos tecnológicos e itens de conforto. O valor sugerido para esta versão é de R$ 185 mil.
  • Versão iconic: configuração topo de linha, que incorpora o pacote completo de assistências de condução (ADAS nível 2), sistema de som de alta fidelidade e acabamentos internos diferenciados. O preço sugerido é de R$ 205 mil.

Observações sobre os valores

Os preços indicados são sugestões de mercado para o ano de 2026. O custo final pode apresentar variações dependendo da política comercial de cada concessionária, custos de frete aplicáveis a diferentes estados e eventuais pacotes de acessórios ou serviços pós-venda incluídos na negociação.

Recomenda-se a consulta direta à rede autorizada para verificação da disponibilidade de unidades e condições de financiamento.

Leia Também:

COMPARATIVO

BYD King versus Toyota Corolla Híbrido; descubra qual é o melhor
BYD King versus Toyota Corolla Híbrido; descubra qual é o melhor imagem

SUVS MÉDIO

Caoa Changan Uni-T: detalhes técnicos, versões e valores no Brasil
Caoa Changan Uni-T: detalhes técnicos, versões e valores no Brasil imagem

FICHA TÉCNICA COMPLETA

Volvo EX60: tudo sobre o novo SUV elétrico premium da marca sueca
Volvo EX60: tudo sobre o novo SUV elétrico premium da marca sueca imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Renault Boreal

Relacionadas

Mais lidas