VERSÕES E VALORES
Renault Boreal: ficha técnica, dimensões e dados do SUV no Brasil
Modelo utiliza a plataforma CMF-CD e foca o segmento de utilitários esportivos
O Renault Boreal compõe a categoria de SUVs médios no mercado automotivo brasileiro. O modelo utiliza a plataforma CMF-CD e foca o segmento de utilitários esportivos com propostas de espaço interno e conectividade.
Especificações técnicas e motorização do Renault Boreal
O conjunto mecânico do veículo é composto pelo motor 1.3 turbo flex. A transmissão é do tipo CVT, com simulação de marchas para a condução urbana e rodoviária.
Dimensões
- Comprimento: 4,51 metros
- Entre-eixos: 2,74 metros
- Porta-malas: 430 a 500 litros (variação conforme ajuste do banco traseiro)
A estrutura do chassi baseia-se na engenharia da aliança Renault-Nissan, com foco em rigidez e segurança.
Tecnologia e sistemas de condução
O painel central integra uma tela vertical com conectividade para Apple CarPlay e Android Auto sem o uso de cabos. O pacote de assistência à condução (ADAS) inclui as seguintes funcionalidades:
- Frenagem autônoma de emergência;
- Monitoramento de ponto cego;
- Alerta de permanência em faixa.
Posicionamento comercial
O Renault Boreal disputa o mercado nacional de SUVs médios. A estratégia da fabricante para este produto envolve o posicionamento em faixas de preço similares às de concorrentes como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross. A distribuição ocorre por meio da rede de concessionárias da marca em todo o território nacional.
Versões e valores do Renault Boreal
- Versão equilibre: representa a opção de entrada do modelo. O foco desta configuração é a entrega de itens de série fundamentais para o segmento, com preço sugerido de R$ 165 mil.
- Versão techno: posiciona-se como a configuração intermediária, priorizando o equilíbrio entre recursos tecnológicos e itens de conforto. O valor sugerido para esta versão é de R$ 185 mil.
- Versão iconic: configuração topo de linha, que incorpora o pacote completo de assistências de condução (ADAS nível 2), sistema de som de alta fidelidade e acabamentos internos diferenciados. O preço sugerido é de R$ 205 mil.
Observações sobre os valores
Os preços indicados são sugestões de mercado para o ano de 2026. O custo final pode apresentar variações dependendo da política comercial de cada concessionária, custos de frete aplicáveis a diferentes estados e eventuais pacotes de acessórios ou serviços pós-venda incluídos na negociação.
Recomenda-se a consulta direta à rede autorizada para verificação da disponibilidade de unidades e condições de financiamento.