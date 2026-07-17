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COMPARATIVO

BYD King versus Toyota Corolla Híbrido; descubra qual é o melhor

Descubra qual sedã híbrido atende melhor sua rotina

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
BYD King versus Toyota Corolla Híbrido; descobra qual o melhor
BYD King versus Toyota Corolla Híbrido; descobra qual o melhor - Foto: Freepik/Imagem criada com auxílio de IA

BYD King e Toyota Corolla ocupam segmentos que variam entre o sistema híbrido plug-in (PHEV) e o híbrido convencional (HEV). A escolha entre os modelos depende do uso diário e da disponibilidade de infraestrutura de carregamento.

Pensando nisso, o Portal A TARDE fez o comparativo entre os dois veículos para facilitar sua escolha, se essa for a sua dúvida.

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King x Corolla: motorização e eficiência energética

BYD King
BYD King - Foto: Divulgação BYD

O BYD King opera com um sistema híbrido plug-in. O veículo possui uma bateria que permite o carregamento em tomadas externas. Segundo dados técnicos, o modelo alcança autonomia no modo elétrico, o que reduz o consumo de combustível em trajetos urbanos curtos.

Toyota Corolla Híbrido
Toyota Corolla Híbrido - Foto: Divulgação Toyota

Já o Toyota Corolla utiliza o sistema híbrido convencional. O conjunto mecânico realiza a recarga da bateria por meio do motor a combustão e da frenagem regenerativa. O sistema não permite o carregamento em redes elétricas externas. A prioridade do conjunto é a eficiência do motor a combustão aliado ao motor elétrico de suporte.

Especificações técnicas e dimensões: BYD King e Toyota Corolla Híbrido

O levantamento das especificações técnicas do BYD King e do Toyota Corolla Híbrido demonstra variações na concepção mecânica e no aproveitamento de espaço interno.

BYD King

O BYD King integra o sistema híbrido plug-in. O motor a combustão 1.5 litros funciona em ciclo Atkinson, combinado a um motor elétrico de alta potência. A capacidade da bateria permite circulação em modo elétrico com autonomia que varia conforme o ciclo de medição e as condições de condução.

  • Motorização: sistema híbrido plug-in (PHEV) com motor 1.5 aspirado ou turbo, dependendo da versão, aliado a motor elétrico.
  • Potência combinada: Entre 209 cv e 235 cv.
  • Transmissão: E-CVT.
  • Capacidade do porta-malas: 450 litros.
  • Dimensões: Comprimento total de 4.780 mm e entre-eixos de 2.718 mm.
  • Recarga: Compatível com carregadores de corrente alternada (AC) e rápida (DC), permitindo o uso da rede elétrica residencial ou pública.

Toyota Corolla Híbrido

O Toyota Corolla utiliza a tecnologia híbrida convencional, também denominada híbrido pleno. O sistema prioriza a gestão automática da energia entre o motor a combustão 1.8 litros e o conjunto elétrico. O foco do conjunto é a eficiência de combustível em ciclos urbanos e rodoviários, sem necessidade de conexão externa.

  • Motorização: sistema híbrido convencional (HEV) com motor 1.8 aspirado e dois motores elétricos.
  • Potência combinada: 122 cv.
  • Transmissão: Hybrid Transaxle (e-CVT).
  • Capacidade do porta-malas: 470 litros.
  • Dimensões: comprimento total de 4.630 mm e entre-eixos de 2.700 mm.
  • Recarga: O sistema realiza a regeneração de energia através das frenagens e do funcionamento do motor a combustão. Não há entrada para carregamento externo.

Estrutura de custos e manutenção

O custo de aquisição do BYD King é competitivo dentro da categoria de sedãs eletrificados. A manutenção do veículo exige atenção à rede de concessionárias da marca, que está em expansão no território nacional.

O Toyota Corolla apresenta histórico de mercado com índices consolidados de desvalorização e facilidade de revenda. A rede de assistência técnica da fabricante está presente na maioria das cidades brasileiras, fator que influencia os custos de manutenção a longo prazo.

Tecnologia e conectividade

O BYD King incorpora central multimídia com tela giratória e conectividade com aplicativos de smartphone. O painel digital oferece indicadores de consumo e carga de bateria.

O Toyota Corolla foca na integração do painel com comandos analógicos e digitais. A central multimídia oferece suporte para espelhamento de dispositivos móveis. O foco do modelo permanece na ergonomia e nos sistemas de assistência à condução (ADAS) presentes no pacote de segurança de série.

BYD King: versões e autonomia

O BYD King é comercializado em duas versões, diferenciadas pela capacidade da bateria e pela autonomia em modo elétrico.

Versão GL (Bateria de 8,3 kWh):

  • Preço médio de mercado: R$ 175.800,00.
  • Autonomia em modo 100% elétrico: 50 km (ciclo PBEV).
  • Autonomia combinada (tanque + bateria): Até 1.100 km.

Versão GS (Bateria de 18,3 kWh):

  • Preço médio de mercado: R$ 187.800,00.
  • Autonomia em modo 100% elétrico: 105 km (ciclo PBEV).
  • Autonomia combinada (tanque + bateria): Até 1.200 km.

Toyota Corolla Híbrido: versões e autonomia

O Toyota Corolla mantém padronização mecânica para todas as versões híbridas (HEV), variando apenas em itens de acabamento, segurança e conveniência.

Versões HEV (XEi, Altis Hybrid, Altis Hybrid Premium):

  • Faixa de preço: de R$ 190 mil a R$ 205 mil, conforme o nível de equipamentos.
  • Autonomia: como o sistema é híbrido convencional (HEV), o veículo não possui autonomia elétrica independente para longas distâncias. O motor elétrico atua em conjunto com o motor 1.8.
  • Consumo médio (Inmetro): aproximadamente 17,9 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada, utilizando gasolina.

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BYD King Corolla Híbrido

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