COMPARATIVO
BYD King versus Toyota Corolla Híbrido; descubra qual é o melhor
Descubra qual sedã híbrido atende melhor sua rotina
BYD King e Toyota Corolla ocupam segmentos que variam entre o sistema híbrido plug-in (PHEV) e o híbrido convencional (HEV). A escolha entre os modelos depende do uso diário e da disponibilidade de infraestrutura de carregamento.
Pensando nisso, o Portal A TARDE fez o comparativo entre os dois veículos para facilitar sua escolha, se essa for a sua dúvida.
King x Corolla: motorização e eficiência energética
O BYD King opera com um sistema híbrido plug-in. O veículo possui uma bateria que permite o carregamento em tomadas externas. Segundo dados técnicos, o modelo alcança autonomia no modo elétrico, o que reduz o consumo de combustível em trajetos urbanos curtos.
Já o Toyota Corolla utiliza o sistema híbrido convencional. O conjunto mecânico realiza a recarga da bateria por meio do motor a combustão e da frenagem regenerativa. O sistema não permite o carregamento em redes elétricas externas. A prioridade do conjunto é a eficiência do motor a combustão aliado ao motor elétrico de suporte.
Especificações técnicas e dimensões: BYD King e Toyota Corolla Híbrido
O levantamento das especificações técnicas do BYD King e do Toyota Corolla Híbrido demonstra variações na concepção mecânica e no aproveitamento de espaço interno.
BYD King
O BYD King integra o sistema híbrido plug-in. O motor a combustão 1.5 litros funciona em ciclo Atkinson, combinado a um motor elétrico de alta potência. A capacidade da bateria permite circulação em modo elétrico com autonomia que varia conforme o ciclo de medição e as condições de condução.
- Motorização: sistema híbrido plug-in (PHEV) com motor 1.5 aspirado ou turbo, dependendo da versão, aliado a motor elétrico.
- Potência combinada: Entre 209 cv e 235 cv.
- Transmissão: E-CVT.
- Capacidade do porta-malas: 450 litros.
- Dimensões: Comprimento total de 4.780 mm e entre-eixos de 2.718 mm.
- Recarga: Compatível com carregadores de corrente alternada (AC) e rápida (DC), permitindo o uso da rede elétrica residencial ou pública.
Toyota Corolla Híbrido
O Toyota Corolla utiliza a tecnologia híbrida convencional, também denominada híbrido pleno. O sistema prioriza a gestão automática da energia entre o motor a combustão 1.8 litros e o conjunto elétrico. O foco do conjunto é a eficiência de combustível em ciclos urbanos e rodoviários, sem necessidade de conexão externa.
- Motorização: sistema híbrido convencional (HEV) com motor 1.8 aspirado e dois motores elétricos.
- Potência combinada: 122 cv.
- Transmissão: Hybrid Transaxle (e-CVT).
- Capacidade do porta-malas: 470 litros.
- Dimensões: comprimento total de 4.630 mm e entre-eixos de 2.700 mm.
- Recarga: O sistema realiza a regeneração de energia através das frenagens e do funcionamento do motor a combustão. Não há entrada para carregamento externo.
Estrutura de custos e manutenção
O custo de aquisição do BYD King é competitivo dentro da categoria de sedãs eletrificados. A manutenção do veículo exige atenção à rede de concessionárias da marca, que está em expansão no território nacional.
O Toyota Corolla apresenta histórico de mercado com índices consolidados de desvalorização e facilidade de revenda. A rede de assistência técnica da fabricante está presente na maioria das cidades brasileiras, fator que influencia os custos de manutenção a longo prazo.
Tecnologia e conectividade
O BYD King incorpora central multimídia com tela giratória e conectividade com aplicativos de smartphone. O painel digital oferece indicadores de consumo e carga de bateria.
O Toyota Corolla foca na integração do painel com comandos analógicos e digitais. A central multimídia oferece suporte para espelhamento de dispositivos móveis. O foco do modelo permanece na ergonomia e nos sistemas de assistência à condução (ADAS) presentes no pacote de segurança de série.
BYD King: versões e autonomia
O BYD King é comercializado em duas versões, diferenciadas pela capacidade da bateria e pela autonomia em modo elétrico.
Versão GL (Bateria de 8,3 kWh):
- Preço médio de mercado: R$ 175.800,00.
- Autonomia em modo 100% elétrico: 50 km (ciclo PBEV).
- Autonomia combinada (tanque + bateria): Até 1.100 km.
Versão GS (Bateria de 18,3 kWh):
- Preço médio de mercado: R$ 187.800,00.
- Autonomia em modo 100% elétrico: 105 km (ciclo PBEV).
- Autonomia combinada (tanque + bateria): Até 1.200 km.
Toyota Corolla Híbrido: versões e autonomia
O Toyota Corolla mantém padronização mecânica para todas as versões híbridas (HEV), variando apenas em itens de acabamento, segurança e conveniência.
Versões HEV (XEi, Altis Hybrid, Altis Hybrid Premium):
- Faixa de preço: de R$ 190 mil a R$ 205 mil, conforme o nível de equipamentos.
- Autonomia: como o sistema é híbrido convencional (HEV), o veículo não possui autonomia elétrica independente para longas distâncias. O motor elétrico atua em conjunto com o motor 1.8.
- Consumo médio (Inmetro): aproximadamente 17,9 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada, utilizando gasolina.