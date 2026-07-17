Caoa Changan Uni-T: detalhes técnicos, versões e valores no Brasil

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A Caoa Changan comercializa o SUV Uni-T no mercado brasileiro em versão única. O veículo, produzido na planta de Anápolis, Goiás, integra a categoria de SUVs médios.

Especificações técnicas do Caoa Changan Uni-T

Interior Caoa Changan Uni-T - Foto: Divulgação CAOA

O motor 1.5 TGDi turbo flex gera 180 cv de potência e 29,2 kgfm de torque. O sistema de transmissão é automatizado de dupla embreagem de sete marchas, com sistema banhado a óleo.

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Dimensões

Comprimento: 4,54 metros

Entre-eixos: 2,71 metros

Porta-malas: 425 litros

Tanque: 55 litros

A arquitetura de suspensão conta com sistema independente McPherson na dianteira e multilink na traseira. O modelo utiliza rodas de liga leve de 20 polegadas.

Versões e precificação do Caoa Changan Uni-T

A estratégia de venda define o fornecimento do Uni-T em configuração única, o que inclui a totalidade dos itens de série e assistências de condução.

Versão única

O valor contempla itens como teto solar panorâmico, ajustes elétricos nos bancos, ventilação, aquecimento e o pacote ADAS de nível 2+. Alterações no preço final podem ocorrer devido a custos logísticos ou escolhas de cores específicas.

Equipamentos de série

O veículo inclui painel digital de 12,3 polegadas e central multimídia de 12,8 polegadas. O sistema de áudio possui 11 alto-falantes.

Em termos de segurança, o pacote de auxílio à condução soma 18 funções, entre elas controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência e monitoramento de ponto cego.

A garantia oferecida pela fabricante totaliza 7 anos, com limite de 150 mil quilômetros rodados.