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REESTILIZAÇÃO COMPLETA

Caoa Chery lança Tiggo 5X 2027: versões, preços e ficha técnica

Confira tudo sobre o novo SUV da Caoa: motorização, design, tecnologias e preços no Brasil

Jair Mendonça Jr
Por
Caoa Chery lança Tiggo 5X 2027
Caoa Chery lança Tiggo 5X 2027 - Foto: Divulgação CAOA

A Caoa Chery oficializou a chegada da linha 2027 do Tiggo 5X ao mercado brasileiro. O SUV passou por uma reestilização completa, focada em atualização tecnológica, design e ampliação dos itens de série.

Valores e versões de lançamento do Tiggo 5X

Caoa Chery lança Tiggo 5X 2027
Caoa Chery lança Tiggo 5X 2027 - Foto: Divulgação CAOA

O modelo estreou com preços competitivos para o segmento de SUVs compactos:

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  • Tiggo 5X Sport 2027: preço inicial de R$ 119.990.
  • Tiggo 5X Pro 2027: preço inicial de R$ 134.990.

Principais atualizações técnicas e design do Tiggo 5X

Interior Caoa Chery lança Tiggo 5X 2027
Interior Caoa Chery lança Tiggo 5X 2027 - Foto: Divulgação CAOA

O projeto 2027 introduz mudanças estruturais e de acabamento:

  • Interior: adota uma tela ultrawide de 20,5 polegadas integrada para central multimídia e painel de instrumentos.
  • Conforto: console central redesenhado com carregador de celular por indução de 50W, teto solar panorâmico (na versão Pro) e ajustes elétricos para o banco do motorista.
  • Segurança: introdução de 7 airbags, incluindo um central frontal, além do pacote de assistência à condução (ADAS 2.0) Max Drive.
  • Visual: nova assinatura luminosa vertical em LED e rodas de liga leve (17 polegadas no Sport e 18 polegadas no Pro).

Desempenho e mecânica do Tiggo 5X

O conjunto mecânico mantém o foco na eficiência com motor 1.5 turbo flex. A transmissão é CVT com simulação de 9 marchas, e a suspensão traseira é do tipo Multilink.

O modelo também se destaca pela garantia, que passa a ser de 7 anos, um dos diferenciais competitivos da marca no Brasil.

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