REESTILIZAÇÃO COMPLETA
Caoa Chery lança Tiggo 5X 2027: versões, preços e ficha técnica
Confira tudo sobre o novo SUV da Caoa: motorização, design, tecnologias e preços no Brasil
A Caoa Chery oficializou a chegada da linha 2027 do Tiggo 5X ao mercado brasileiro. O SUV passou por uma reestilização completa, focada em atualização tecnológica, design e ampliação dos itens de série.
Valores e versões de lançamento do Tiggo 5X
O modelo estreou com preços competitivos para o segmento de SUVs compactos:
- Tiggo 5X Sport 2027: preço inicial de R$ 119.990.
- Tiggo 5X Pro 2027: preço inicial de R$ 134.990.
Principais atualizações técnicas e design do Tiggo 5X
O projeto 2027 introduz mudanças estruturais e de acabamento:
- Interior: adota uma tela ultrawide de 20,5 polegadas integrada para central multimídia e painel de instrumentos.
- Conforto: console central redesenhado com carregador de celular por indução de 50W, teto solar panorâmico (na versão Pro) e ajustes elétricos para o banco do motorista.
- Segurança: introdução de 7 airbags, incluindo um central frontal, além do pacote de assistência à condução (ADAS 2.0) Max Drive.
- Visual: nova assinatura luminosa vertical em LED e rodas de liga leve (17 polegadas no Sport e 18 polegadas no Pro).
Desempenho e mecânica do Tiggo 5X
O conjunto mecânico mantém o foco na eficiência com motor 1.5 turbo flex. A transmissão é CVT com simulação de 9 marchas, e a suspensão traseira é do tipo Multilink.
O modelo também se destaca pela garantia, que passa a ser de 7 anos, um dos diferenciais competitivos da marca no Brasil.