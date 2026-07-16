BYD atinge marca de 100 mil veículos e 5,5 mil empregos em Camaçari

A equipe de reportagem do Portal A TARDE esteve presente no complexo industrial da BYD, em Camaçari, nesta quinta-feira, 16, para acompanhar o anúncio da marca de 100 mil veículos produzidos, o número foi alcançado nove meses após a inauguração oficial da planta. na ociasião, foi anunciado também o númeor de 5,5 mil empregos diretos gerados na unidade fabril baiana.

De acordo com a montadora, o complexo concentra a fabricação dos modelos Dolphin Mini, King e Song Pro. Dados apresentados pela empresa indicam que 86% dos colaboradores são da Bahia, com 52% residentes em Camaçari.

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Cerimônia realizada no galpão de montagem final do complexo baiano contou com a presença da diretoria da BYD do Brasil - Foto: Divulgação BYD

A cerimônia realizada no galpão de montagem final do complexo baiano contou com a presença da diretoria da BYD do Brasil, o time responsável por liderar a fábrica, além de diversas autoridades, entre elas, o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, e o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior.

Um modelo BYD Dolphin Mini, apresentado no evento, que é o elétrico líder do ranking do varejo há cinco meses consecutivos, com mais de 35 mil unidades vendidas apenas neste ano, é o veículo de número 100 mil a ficar pronto na fábrica de Camaçari.

Para Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head de marketing e comercial da BYD Auto, os dois marcos refletem a força das equipes que ajudaram a construir a operação e a confiança dos brasileiros que escolheram a BYD.

“Quando falamos em 100 mil carros produzidos, estamos falando, também, das milhares de pessoas que tornaram esse resultado possível. Cada veículo que sai da linha de produção de Camaçari carrega o trabalho, o talento e a dedicação de uma equipe que acreditou nesse projeto desde o começo. A Bahia nos recebeu de braços abertos e hoje é o coração industrial da BYD no Brasil. Ao mesmo tempo, nada disso aconteceria sem os mais de 300 mil brasileiros que escolheram conhecer, experimentar e colocar a tecnologia da BYD em suas garagens e nas ruas do país”, explica o executivo.



A BYD projeta para o segundo semestre de 2026 a inauguração de novas estruturas de estamparia, soldagem e pintura, visando ampliar a nacionalização da produção.