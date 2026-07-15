Volvo EX60: tudo sobre o novo SUV elétrico premium da marca sueca

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O Volvo EX60 é o novo SUV médio totalmente elétrico da marca sueca. O veículo substitui o XC60 na linha de produção, integrando a plataforma SPA2, a mesma arquitetura que equipa o EX90. O lançamento marca a transição definitiva da Volvo para uma frota 100% elétrica.

Design e tecnologia do Volvo EX60

Painel Volvo EX60 - Foto: Divulgação Volvo

O EX60 adota a linguagem de design escandinavo, focada em eficiência aerodinâmica. O modelo apresenta o sistema Lidar de série, posicionado acima do para-brisa, garantindo suporte para sistemas avançados de condução autônoma.

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O interior elimina botões físicos, centralizando as funções na tela vertical de infoentretenimento com integração Google.

Versões e previsão de valores

Traseira Volvo EX60 - Foto: Divulgação Volvo

O modelo será ofertado em variações de potência e autonomia, seguindo a lógica de nomenclatura da Volvo.

Single motor (RWD) : foco em autonomia urbana e eficiência. Preço estimado a partir de US$ 60.000.

: foco em autonomia urbana e eficiência. Preço estimado a partir de US$ 60.000. Twin Motor (AWD) : foco em desempenho, com potência combinada superior a 400 cv. Preço estimado a partir de US$ 72.000.

: foco em desempenho, com potência combinada superior a 400 cv. Preço estimado a partir de US$ 72.000. Twin motor performance : versão topo de linha com ajustes esportivos de suspensão e frenagem.

Os preços são estimativas baseadas no mercado internacional. Valores finais para o mercado brasileiro serão definidos próximo ao início das vendas.

Ficha técnica do Volvo EX60

Arquitetura : o modelo utiliza a plataforma SPA2, desenvolvida especificamente para veículos 100% elétricos, permitindo maior integração entre chassi e bateria.

: o modelo utiliza a plataforma SPA2, desenvolvida especificamente para veículos 100% elétricos, permitindo maior integração entre chassi e bateria. Sistema elétrico : a arquitetura de 800 volts possibilita taxas de carregamento mais elevadas, reduzindo o tempo de permanência em estações de carga rápida.

: a arquitetura de 800 volts possibilita taxas de carregamento mais elevadas, reduzindo o tempo de permanência em estações de carga rápida. Capacidade de bateria : estão previstos pacotes entre 90 kWh e 110 kWh, dependendo da versão escolhida.

: estão previstos pacotes entre 90 kWh e 110 kWh, dependendo da versão escolhida. Alcance : a estimativa de autonomia máxima é de até 600 quilômetros, conforme o ciclo de medição WLTP.

: a estimativa de autonomia máxima é de até 600 quilômetros, conforme o ciclo de medição WLTP. Configurações de tração : o veículo será comercializado com opção de tração traseira (Single Motor) para foco em eficiência, ou tração integral (Twin Motor) para maior aderência e performance.

: o veículo será comercializado com opção de tração traseira (Single Motor) para foco em eficiência, ou tração integral (Twin Motor) para maior aderência e performance. Capacidade de carga (DC) : o sistema suporta carregamento ultra-rápido de até 250 kW, permitindo recargas significativas em curtos intervalos.

: o sistema suporta carregamento ultra-rápido de até 250 kW, permitindo recargas significativas em curtos intervalos. Tecnologia embarcada : o pacote de segurança inclui sensor Lidar de série posicionado no teto, integrado a uma rede de sensores para suporte à condução autônoma.

: o pacote de segurança inclui sensor Lidar de série posicionado no teto, integrado a uma rede de sensores para suporte à condução autônoma. Interface : central multimídia vertical baseada no sistema operacional Google Automotive, com conectividade nativa e suporte a atualizações remotas de software (OTA).

Comparativo: Volvo EX60 vs. BMW iX3