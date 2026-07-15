FICHA TÉCNICA COMPLETA
Volvo EX60: tudo sobre o novo SUV elétrico premium da marca sueca
Modelo redefine o segmento elétrico com foco em segurança, autonomia e alta tecnologia de carga
O Volvo EX60 é o novo SUV médio totalmente elétrico da marca sueca. O veículo substitui o XC60 na linha de produção, integrando a plataforma SPA2, a mesma arquitetura que equipa o EX90. O lançamento marca a transição definitiva da Volvo para uma frota 100% elétrica.
Design e tecnologia do Volvo EX60
O EX60 adota a linguagem de design escandinavo, focada em eficiência aerodinâmica. O modelo apresenta o sistema Lidar de série, posicionado acima do para-brisa, garantindo suporte para sistemas avançados de condução autônoma.
O interior elimina botões físicos, centralizando as funções na tela vertical de infoentretenimento com integração Google.
Versões e previsão de valores
O modelo será ofertado em variações de potência e autonomia, seguindo a lógica de nomenclatura da Volvo.
- Single motor (RWD): foco em autonomia urbana e eficiência. Preço estimado a partir de US$ 60.000.
- Twin Motor (AWD): foco em desempenho, com potência combinada superior a 400 cv. Preço estimado a partir de US$ 72.000.
- Twin motor performance: versão topo de linha com ajustes esportivos de suspensão e frenagem.
Os preços são estimativas baseadas no mercado internacional. Valores finais para o mercado brasileiro serão definidos próximo ao início das vendas.
Ficha técnica do Volvo EX60
- Arquitetura: o modelo utiliza a plataforma SPA2, desenvolvida especificamente para veículos 100% elétricos, permitindo maior integração entre chassi e bateria.
- Sistema elétrico: a arquitetura de 800 volts possibilita taxas de carregamento mais elevadas, reduzindo o tempo de permanência em estações de carga rápida.
- Capacidade de bateria: estão previstos pacotes entre 90 kWh e 110 kWh, dependendo da versão escolhida.
- Alcance: a estimativa de autonomia máxima é de até 600 quilômetros, conforme o ciclo de medição WLTP.
- Configurações de tração: o veículo será comercializado com opção de tração traseira (Single Motor) para foco em eficiência, ou tração integral (Twin Motor) para maior aderência e performance.
- Capacidade de carga (DC): o sistema suporta carregamento ultra-rápido de até 250 kW, permitindo recargas significativas em curtos intervalos.
- Tecnologia embarcada: o pacote de segurança inclui sensor Lidar de série posicionado no teto, integrado a uma rede de sensores para suporte à condução autônoma.
- Interface: central multimídia vertical baseada no sistema operacional Google Automotive, com conectividade nativa e suporte a atualizações remotas de software (OTA).
Comparativo: Volvo EX60 vs. BMW iX3
- Proposta de uso: o Volvo EX60 concentra-se em segurança, conforto de rodagem e tecnologias de assistência ao condutor, sendo uma escolha voltada para usuários que priorizam a serenidade e a proteção preventiva. O BMW iX3, baseado na plataforma Neue Klasse, foca em dinâmica de condução, engajamento ao volante e eficiência energética em trajetos rodoviários.
- Arquitetura elétrica: o Volvo EX60 utiliza um sistema de 800 volts, tecnologia que otimiza o gerenciamento térmico e permite carregamentos de alta potência. O BMW iX3, embora altamente eficiente, destaca-se por uma gestão de software avançada que prioriza a autonomia real em rodovias e uma resposta mais progressiva do conjunto motriz.
- Capacidade de recarga: em condições ideais, o BMW iX3 admite picos de carregamento de até 400 kW, enquanto o Volvo EX60 atinge até 370 kW. Ambos os modelos reduzem drasticamente o tempo de parada em viagens, permitindo recuperar centenas de quilômetros de autonomia em poucos minutos de conexão em carregadores ultrarrápidos.
- Tecnologia de segurança: o Volvo EX60 mantém o histórico da marca com o uso de sensores Lidar de série e sistemas avançados de prevenção de acidentes. O BMW iX3 aposta em uma arquitetura de computação centralizada, com quatro processadores de alto desempenho que integram todas as funções de dinâmica, chassi e assistência, visando uma interação mais fluida entre homem e máquina.
- Dinâmica e Interior: o interior do EX60 adota um minimalismo escandinavo com foco em ergonomia estrutural. O BMW iX3 oferece uma experiência voltada ao motorista, destacando-se pelo sistema Panoramic iDrive e um conjunto de chassi ajustado para maior estabilidade em curvas e respostas rápidas aos comandos de direção.