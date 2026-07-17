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CONCORRÊNCIA ACIRRADA

Novo elétrico estreia no Brasil com mais autonomia que o BYD Dolphin

Hatch promete autonomia de 430 km e produção nacional na fábrica da Nissan, no Rio de Janeiro

Jair Mendonça Jr
Por
Dongfeng Box
Dongfeng Box - Foto: Divulgação Dongfeng

A Dongfeng Motor oficializa sua entrada no mercado brasileiro em agosto de 2026. O primeiro produto da marca no país é o Dongfeng Box, um hatch compacto 100% elétrico que será produzido nas instalações da Nissan em Resende, Rio de Janeiro, aproveitando a capacidade industrial da fábrica japonesa.

Especificações técnicas do Dongfeng Box

Interior Dongfeng Box
Interior Dongfeng Box - Foto: Divulgação Dongfeng

O veículo foi projetado para o uso urbano, com dimensões que visam o aproveitamento de espaço interno.

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  • Motorização: elétrico dianteiro com 95 cv de potência.
  • Torque: 16,3 kgfm.
  • Bateria: opções de 31,4 kWh e 42,3 kWh.
  • Autonomia: até 430 km (ciclo chinês CLTC).
  • Dimensões: 4,03 metros de comprimento e 2,66 metros de entre-eixos.
  • Porta-malas: 326 litros.

Preços e versões Dongfeng Box

Dongfeng Box
Dongfeng Box - Foto: Divulgação Dongfeng

A comercialização tem início previsto para outubro de 2026. A estratégia de preços posiciona o modelo na faixa inicial entre R$ 110 mil e R$ 130 mil, dependendo da versão escolhida e dos pacotes de equipamentos.

Concorrentes diretos

O Dongfeng Box disputa mercado no segmento de compactos eletrificados. Os principais concorrentes incluem:

  • BYD Dolphin Mini: o rival direto em dimensões e proposta de uso urbano.
  • Geely EX2: modelo que compete na mesma categoria de entrada de elétricos chineses.
  • Modelos a combustão (ex: VW Nivus): a marca utiliza modelos a combustão de sucesso como referência para posicionamento de valor e paridade de preço.

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