CONCORRÊNCIA ACIRRADA
Novo elétrico estreia no Brasil com mais autonomia que o BYD Dolphin
Hatch promete autonomia de 430 km e produção nacional na fábrica da Nissan, no Rio de Janeiro
A Dongfeng Motor oficializa sua entrada no mercado brasileiro em agosto de 2026. O primeiro produto da marca no país é o Dongfeng Box, um hatch compacto 100% elétrico que será produzido nas instalações da Nissan em Resende, Rio de Janeiro, aproveitando a capacidade industrial da fábrica japonesa.
Especificações técnicas do Dongfeng Box
O veículo foi projetado para o uso urbano, com dimensões que visam o aproveitamento de espaço interno.
- Motorização: elétrico dianteiro com 95 cv de potência.
- Torque: 16,3 kgfm.
- Bateria: opções de 31,4 kWh e 42,3 kWh.
- Autonomia: até 430 km (ciclo chinês CLTC).
- Dimensões: 4,03 metros de comprimento e 2,66 metros de entre-eixos.
- Porta-malas: 326 litros.
Preços e versões Dongfeng Box
A comercialização tem início previsto para outubro de 2026. A estratégia de preços posiciona o modelo na faixa inicial entre R$ 110 mil e R$ 130 mil, dependendo da versão escolhida e dos pacotes de equipamentos.
Concorrentes diretos
O Dongfeng Box disputa mercado no segmento de compactos eletrificados. Os principais concorrentes incluem:
- BYD Dolphin Mini: o rival direto em dimensões e proposta de uso urbano.
- Geely EX2: modelo que compete na mesma categoria de entrada de elétricos chineses.
- Modelos a combustão (ex: VW Nivus): a marca utiliza modelos a combustão de sucesso como referência para posicionamento de valor e paridade de preço.