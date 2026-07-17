Novo elétrico estreia no Brasil com mais autonomia que o BYD Dolphin

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A Dongfeng Motor oficializa sua entrada no mercado brasileiro em agosto de 2026. O primeiro produto da marca no país é o Dongfeng Box, um hatch compacto 100% elétrico que será produzido nas instalações da Nissan em Resende, Rio de Janeiro, aproveitando a capacidade industrial da fábrica japonesa.

Especificações técnicas do Dongfeng Box

Interior Dongfeng Box - Foto: Divulgação Dongfeng

O veículo foi projetado para o uso urbano, com dimensões que visam o aproveitamento de espaço interno.

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Motorização : elétrico dianteiro com 95 cv de potência.

: elétrico dianteiro com 95 cv de potência. Torque : 16,3 kgfm.

: 16,3 kgfm. Bateria : opções de 31,4 kWh e 42,3 kWh.

: opções de 31,4 kWh e 42,3 kWh. Autonomia : até 430 km (ciclo chinês CLTC).

: até 430 km (ciclo chinês CLTC). Dimensões : 4,03 metros de comprimento e 2,66 metros de entre-eixos.

: 4,03 metros de comprimento e 2,66 metros de entre-eixos. Porta-malas : 326 litros.

Preços e versões Dongfeng Box

Dongfeng Box - Foto: Divulgação Dongfeng

A comercialização tem início previsto para outubro de 2026. A estratégia de preços posiciona o modelo na faixa inicial entre R$ 110 mil e R$ 130 mil, dependendo da versão escolhida e dos pacotes de equipamentos.

Concorrentes diretos

O Dongfeng Box disputa mercado no segmento de compactos eletrificados. Os principais concorrentes incluem: