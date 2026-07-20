RS E-TRON GT PERFORMANCE
Carro mais potente da Audi tem 925 cavalos e é lançado no Brasil
Superesportivo elétrico estreia no Brasil com autonomia de 348 km e preço de R$ 1.334.990
A Audi lançou o modelo RS e-tron GT Performance no mercado brasileiro. O veículo elétrico possui preço inicial de R$ 1.334.990.
O conjunto propulsor entrega 925 cv de potência máxima com o sistema launch control ativado. O torque combinado atinge 1.027 Nm (104,7 kgfm).
Especificações técnicas e desempenho do Audi RS e-tron GT Performance
- Aceleração 0-100 km/h: 2,5 segundos
- Velocidade máxima: 250 km/h (limitada eletronicamente)
- Capacidade da bateria: 105 kWh
- Autonomia (Inmetro): 348 quilômetros
- O veículo conta com dois motores elétricos, tração integral quattro e arquitetura elétrica de 800V.
- A potência de recarga rápida em corrente contínua (DC) chega a 320 kW.
Equipamentos e disponibilidade
O modelo sai de fábrica com rodas de 21 polegadas, freios de cerâmica, eixo traseiro direcional e suspensão pneumática ativa. As vendas ocorrem sob encomenda na rede de concessionárias da marca no país. O Audi RS e-tron GT Performance estreou oficialmente no Brasil em 22 de junho de 2026.