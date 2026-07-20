Carro mais potente da Audi tem 925 cavalos e é lançado no Brasil

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A Audi lançou o modelo RS e-tron GT Performance no mercado brasileiro. O veículo elétrico possui preço inicial de R$ 1.334.990.

O conjunto propulsor entrega 925 cv de potência máxima com o sistema launch control ativado. O torque combinado atinge 1.027 Nm (104,7 kgfm).

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Especificações técnicas e desempenho do Audi RS e-tron GT Performance

Interiror Audi RS e-tron GT Performance - Foto: Divulgação Audi

Aceleração 0-100 km/h: 2,5 segundos

Velocidade máxima: 250 km/h (limitada eletronicamente)

Capacidade da bateria: 105 kWh

Autonomia (Inmetro): 348 quilômetros

O veículo conta com dois motores elétricos, tração integral quattro e arquitetura elétrica de 800V.

A potência de recarga rápida em corrente contínua (DC) chega a 320 kW.



Equipamentos e disponibilidade

Audi RS e-tron GT Performance - Foto: Divulgação Audi



O modelo sai de fábrica com rodas de 21 polegadas, freios de cerâmica, eixo traseiro direcional e suspensão pneumática ativa. As vendas ocorrem sob encomenda na rede de concessionárias da marca no país. O Audi RS e-tron GT Performance estreou oficialmente no Brasil em 22 de junho de 2026.