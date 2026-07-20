Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

RS E-TRON GT PERFORMANCE

Carro mais potente da Audi tem 925 cavalos e é lançado no Brasil

Superesportivo elétrico estreia no Brasil com autonomia de 348 km e preço de R$ 1.334.990

Jair Mendonça Jr
Por
Audi RS e-tron GT Performance
Audi RS e-tron GT Performance - Foto: Divulgação Audi

A Audi lançou o modelo RS e-tron GT Performance no mercado brasileiro. O veículo elétrico possui preço inicial de R$ 1.334.990.

O conjunto propulsor entrega 925 cv de potência máxima com o sistema launch control ativado. O torque combinado atinge 1.027 Nm (104,7 kgfm).

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Especificações técnicas e desempenho do Audi RS e-tron GT Performance

Interiror Audi RS e-tron GT Performance
Interiror Audi RS e-tron GT Performance - Foto: Divulgação Audi
  • Aceleração 0-100 km/h: 2,5 segundos
  • Velocidade máxima: 250 km/h (limitada eletronicamente)
  • Capacidade da bateria: 105 kWh
  • Autonomia (Inmetro): 348 quilômetros
  • O veículo conta com dois motores elétricos, tração integral quattro e arquitetura elétrica de 800V.
  • A potência de recarga rápida em corrente contínua (DC) chega a 320 kW.

Equipamentos e disponibilidade

Audi RS e-tron GT Performance
Audi RS e-tron GT Performance - Foto: Divulgação Audi


O modelo sai de fábrica com rodas de 21 polegadas, freios de cerâmica, eixo traseiro direcional e suspensão pneumática ativa. As vendas ocorrem sob encomenda na rede de concessionárias da marca no país. O Audi RS e-tron GT Performance estreou oficialmente no Brasil em 22 de junho de 2026.

Leia Também:

MONTADORA CHINESA

Zeekr 7X no Brasil: preços, versões e ficha técnica
Zeekr 7X no Brasil: preços, versões e ficha técnica imagem

VERSÕES E VALORES

Renault Boreal: ficha técnica, dimensões e dados do SUV no Brasil
Renault Boreal: ficha técnica, dimensões e dados do SUV no Brasil imagem

CONCORRÊNCIA ACIRRADA

Novo elétrico estreia no Brasil com mais autonomia que o BYD Dolphin
Novo elétrico estreia no Brasil com mais autonomia que o BYD Dolphin imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Audi

Relacionadas

Mais lidas