Etanol, gasolina e elétrico: o que esperar do novo BYD Dolphin

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O BYD Dolphin G DM-i tem lançamento confirmado no mercado brasileiro para o início de 2027. O modelo integra a estratégia de expansão de veículos eletrificados da marca e adota o sistema híbrido plug-in associado à tecnologia bicombustível (etanol e gasolina) de fábrica.

Fabricado na Bahia

Interior BYD Dolphin G DM-i - Foto: Divulgação BYD

A estratégia de lançamento da fabricante chinesa contempla a nacionalização da produção do veículo na planta industrial de Camaçari, no estado da Bahia. O objetivo é atender à demanda local por veículos eletrificados com maior autonomia.

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Ficha técnica do BYD Dolphin G DM-i

Conjunto mecânico associa um motor 1.5 aspirado a combustão a um propulsor elétrico.

Potência combinada varia entre 176 cv e 212 cv, dependendo da especificação do acumulador de energia escolhido.

Aceleração de zero a cem quilômetros por hora ocorre em 8,3 segundos.

O sistema de armazenamento de energia utiliza baterias do tipo Blade.

As versões iniciais contam com capacidade de 7,42 kWh, enquanto as configurações superiores dispõem de 18,3 kWh.Esta última opção permite rodar mais de 100 quilômetros utilizando exclusivamente a energia elétrica antes da ativação do motor térmico.

A autonomia total combinada supera mil quilômetros.

Dimensões e capacidade

BYD Dolphin G DM-i - Foto: Divulgação BYD

As dimensões sofreram adaptações em relação à versão puramente elétrica para acomodar o motor a combustão e o reservatório de combustível.

O porta-malas apresenta capacidade de 425 litros. O interior mantém o painel digital e a central multimídia com tela rotativa, além de incorporar sistemas avançados de assistência à condução.

O preço estimado para o mercado nacional situa-se em torno de R$ 130 mil. O posicionamento comercial visa concorrer no segmento de entrada dos veículos eletrificados e ampliar a participação da marca no setor automotivo brasileiro.