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G DM-I FLEX

Etanol, gasolina e elétrico: o que esperar do novo BYD Dolphin

Tudo sobre o novo Dolphin hibrido flex que chega em 2027 com motorizacao eletrica e a combustão

Jair Mendonça Jr
Por
BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i - Foto: Divulgação BYD

O BYD Dolphin G DM-i tem lançamento confirmado no mercado brasileiro para o início de 2027. O modelo integra a estratégia de expansão de veículos eletrificados da marca e adota o sistema híbrido plug-in associado à tecnologia bicombustível (etanol e gasolina) de fábrica.

Fabricado na Bahia

Interior BYD Dolphin G DM-i
Interior BYD Dolphin G DM-i - Foto: Divulgação BYD

A estratégia de lançamento da fabricante chinesa contempla a nacionalização da produção do veículo na planta industrial de Camaçari, no estado da Bahia. O objetivo é atender à demanda local por veículos eletrificados com maior autonomia.

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Ficha técnica do BYD Dolphin G DM-i

  • Conjunto mecânico associa um motor 1.5 aspirado a combustão a um propulsor elétrico.
  • Potência combinada varia entre 176 cv e 212 cv, dependendo da especificação do acumulador de energia escolhido.
  • Aceleração de zero a cem quilômetros por hora ocorre em 8,3 segundos.
  • O sistema de armazenamento de energia utiliza baterias do tipo Blade.
  • As versões iniciais contam com capacidade de 7,42 kWh, enquanto as configurações superiores dispõem de 18,3 kWh.Esta última opção permite rodar mais de 100 quilômetros utilizando exclusivamente a energia elétrica antes da ativação do motor térmico.
  • A autonomia total combinada supera mil quilômetros.

Dimensões e capacidade

BYD Dolphin G DM-i
BYD Dolphin G DM-i - Foto: Divulgação BYD

As dimensões sofreram adaptações em relação à versão puramente elétrica para acomodar o motor a combustão e o reservatório de combustível.

O porta-malas apresenta capacidade de 425 litros. O interior mantém o painel digital e a central multimídia com tela rotativa, além de incorporar sistemas avançados de assistência à condução.

O preço estimado para o mercado nacional situa-se em torno de R$ 130 mil. O posicionamento comercial visa concorrer no segmento de entrada dos veículos eletrificados e ampliar a participação da marca no setor automotivo brasileiro.

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