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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES

Volkswagen lança ID. Polo 100% elétrico na Europa: vem para o Brasil?

Gigante alemã apresenta modelo de entrada por 24.995 euros para disputar o mercado europeu

Jair Mendonça Jr
Por
Volkswagen ID. Polo 100% elétrico
Volkswagen ID. Polo 100% elétrico - Foto: Divulgação Wolkswagen

A Volkswagen (VW) apresentou o modelo ID. Polo, veículo 100% elétrico com preço inicial de 24.995 euros. O lançamento marca a introdução de um automóvel da VW abaixo do patamar de 25 mil euros. O projeto integra a estratégia liderada por Andreas Mindt para ampliar o volume de vendas no segmento de compactos eletrificados.

Especificações técnicas e dimensões do ID. Polo

Interior Volkswagen ID. Polo 100% elétrico
Interior Volkswagen ID. Polo 100% elétrico - Foto: Divulgação Wolkswagen

O veículo possui 4 metros de comprimento, 1,81 metro de largura e 1,53 metro de altura. A cabine dispõe de cinco lugares. O porta-malas apresenta capacidade de 435 litros, expansível até 1.243 litros com o rebatimento dos assentos traseiros.

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Em comparação com a versão a combustão baseada na plataforma MQB, o modelo elétrico oferece 19 milímetros adicionais de espaço interno e volume de carga superior em 24%.

Motorização e desempenho

Volkswagen ID. Polo 100% elétrico
Volkswagen ID. Polo 100% elétrico - Foto: Divulgação Wolkswagen

A linha do ID. Polo dispõe de três opções de motores elétricos:

  • Versão de entrada: 85 kW (116 cv), associada ao preço inicial de 24.995 euros e acabamento Trend.
  • Versão intermediária: 99 kW (135 cv), com opções de acabamento Life.
  • Versão superior: 155 kW (211 cv), vinculada ao pacote Style e à bateria de maior capacidade.

Adicionalmente, a montadora confirmou o desenvolvimento de uma variante esportiva denominada ID. Polo GTI, equipada com motor de 166 kW (226 cv).

Baterias, autonomia e tempo de recarga

Volkswagen ID. Polo 100% elétrico
Volkswagen ID. Polo 100% elétrico - Foto: Divulgação Wolkswagen

O catálogo de baterias contempla duas especificações distintas:

  • Bateria de 37 kWh (LFP): compatível com os motores de 85 kW e 99 kW. Oferece autonomia estimada em 329 quilômetros. Suporta potência de recarga rápida em corrente contínua de até 90 kW, realizando a reposição de 10% a 80% da carga em 27 minutos.
  • Bateria de 52 kWh (NMC): exclusiva para a motorização de 155 kW. Alcança estimativa de 455 quilômetros em ciclo estritamente urbano. Suporta potência de recarga de até 105 kW, com tempo estimado de 24 minutos para o mesmo intervalo de carga.

Posicionamento de mercado e concorrência

O modelo posiciona-se no mercado europeu para concorrer diretamente com veículos compactos de outras marcas. Entre os principais concorrentes encontram-se:

  • Renault Twingo
  • Renault 5 E-Tech (com preços iniciais a partir de 19.250 euros)
  • Citroën ë-C3
  • BYD Dolphin Surf (com preço base de 19.990 euros e potência de recarga limitada a 85 kW)
  • Kia EV2 (com preço estimado em 26.670 euros)

Elementos de interior e tecnologia

O habitáculo adota painel de instrumentos digital de 10 polegadas e central multimídia de 13 polegadas, incluindo modo de exibição com interface visual retrô.

O volante e o console central integram botões físicos para controle de funções e volume, eliminando comandos táteis anteriores. O console inclui compartimento inclinado para dispositivos móveis e duas portas USB-C.

Vem para o Brasil?

  • Disponibilidade: o modelo não tem confirmação de lançamento oficial no Brasil até o momento, sendo voltado inicialmente para o mercado europeu.
  • Conversão direta: uma conversão direta do preço europeu (24.995 euros) resultaria em aproximadamente R$ 145 mil a R$ 158 mil.
  • Projeção com impostos e importação: caso a Volkswagen decida trazer o veículo para o mercado nacional no futuro, analistas e projeções do setor automotivo estimam que o valor final ao consumidor brasileiro ficaria na faixa de R$ 180 mil a R$ 250 mil, considerando os custos de importação, impostos de alfândega e logística.

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