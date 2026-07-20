ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DIMENSÕES
Volkswagen lança ID. Polo 100% elétrico na Europa: vem para o Brasil?
Gigante alemã apresenta modelo de entrada por 24.995 euros para disputar o mercado europeu
A Volkswagen (VW) apresentou o modelo ID. Polo, veículo 100% elétrico com preço inicial de 24.995 euros. O lançamento marca a introdução de um automóvel da VW abaixo do patamar de 25 mil euros. O projeto integra a estratégia liderada por Andreas Mindt para ampliar o volume de vendas no segmento de compactos eletrificados.
Especificações técnicas e dimensões do ID. Polo
O veículo possui 4 metros de comprimento, 1,81 metro de largura e 1,53 metro de altura. A cabine dispõe de cinco lugares. O porta-malas apresenta capacidade de 435 litros, expansível até 1.243 litros com o rebatimento dos assentos traseiros.
Em comparação com a versão a combustão baseada na plataforma MQB, o modelo elétrico oferece 19 milímetros adicionais de espaço interno e volume de carga superior em 24%.
Motorização e desempenho
A linha do ID. Polo dispõe de três opções de motores elétricos:
- Versão de entrada: 85 kW (116 cv), associada ao preço inicial de 24.995 euros e acabamento Trend.
- Versão intermediária: 99 kW (135 cv), com opções de acabamento Life.
- Versão superior: 155 kW (211 cv), vinculada ao pacote Style e à bateria de maior capacidade.
Adicionalmente, a montadora confirmou o desenvolvimento de uma variante esportiva denominada ID. Polo GTI, equipada com motor de 166 kW (226 cv).
Baterias, autonomia e tempo de recarga
O catálogo de baterias contempla duas especificações distintas:
- Bateria de 37 kWh (LFP): compatível com os motores de 85 kW e 99 kW. Oferece autonomia estimada em 329 quilômetros. Suporta potência de recarga rápida em corrente contínua de até 90 kW, realizando a reposição de 10% a 80% da carga em 27 minutos.
- Bateria de 52 kWh (NMC): exclusiva para a motorização de 155 kW. Alcança estimativa de 455 quilômetros em ciclo estritamente urbano. Suporta potência de recarga de até 105 kW, com tempo estimado de 24 minutos para o mesmo intervalo de carga.
Posicionamento de mercado e concorrência
O modelo posiciona-se no mercado europeu para concorrer diretamente com veículos compactos de outras marcas. Entre os principais concorrentes encontram-se:
- Renault Twingo
- Renault 5 E-Tech (com preços iniciais a partir de 19.250 euros)
- Citroën ë-C3
- BYD Dolphin Surf (com preço base de 19.990 euros e potência de recarga limitada a 85 kW)
- Kia EV2 (com preço estimado em 26.670 euros)
Elementos de interior e tecnologia
O habitáculo adota painel de instrumentos digital de 10 polegadas e central multimídia de 13 polegadas, incluindo modo de exibição com interface visual retrô.
O volante e o console central integram botões físicos para controle de funções e volume, eliminando comandos táteis anteriores. O console inclui compartimento inclinado para dispositivos móveis e duas portas USB-C.
Vem para o Brasil?
- Disponibilidade: o modelo não tem confirmação de lançamento oficial no Brasil até o momento, sendo voltado inicialmente para o mercado europeu.
- Conversão direta: uma conversão direta do preço europeu (24.995 euros) resultaria em aproximadamente R$ 145 mil a R$ 158 mil.
- Projeção com impostos e importação: caso a Volkswagen decida trazer o veículo para o mercado nacional no futuro, analistas e projeções do setor automotivo estimam que o valor final ao consumidor brasileiro ficaria na faixa de R$ 180 mil a R$ 250 mil, considerando os custos de importação, impostos de alfândega e logística.