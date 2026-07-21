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NOVOS PROPULSORES

Toyota anuncia motores híbridos em hidrogênio para 2027

Anúncio foi detalhado por Hiroki Nakajima, diretor de tecnologia da Toyota Motor Corporation

Jair Mendonça Jr
Por
Nova família de motores contará com cilindradas de 1,5 litro e 2,0 litros
Nova família de motores contará com cilindradas de 1,5 litro e 2,0 litros - Foto: Divulgação Toyota

A Toyota programou para 2027 o lançamento comercial de uma nova geração de motores térmicos voltados para veículos híbridos. O anúncio foi detalhado por Hiroki Nakajima, diretor de tecnologia da Toyota Motor Corporation, em entrevista à Automotive News.

Especificações técnicas e dimensões

A nova família de motores contará com cilindradas de 1,5 litro e 2,0 litros. Os blocos foram projetados para apresentar dimensões de 10% a 20% inferiores em relação aos motores atuais da marca, permitindo perfis de capô mais baixos e melhoria na aerodinâmica dos veículos.

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Conexão com tecnologia de hidrogênio

O desenvolvimento técnico utilizou dados e análises de comportamento térmico obtidos através da pesquisa com pilhas de combustível de hidrogênio empregadas no Toyota Mirai.

Esse conhecimento foi transferido para a engenharia de motores de combustão interna com foco em ganhos de eficiência energética.

Arquitetura mecânica e sistemas híbridos

Os novos propulsores utilizam um curso de pistão mais curto. Como essa configuração reduz o torque em rotações baixas, a marca integrou o sistema mecânico diretamente a conjuntos híbridos para suprir a entrega de força inicial.

Hiroki Nakajima destacou que a nova geração representa uma alteração técnica nos padrões de eficiência da empresa e oferece maior flexibilidade de engenharia para eletrificação.

Cronograma de lançamento

A implementação industrial e comercial da nova linha de motores de 1,5 e 2,0 litros está prevista para entrar no mercado global a partir de 2027.

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Hidrogênio Toyota

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