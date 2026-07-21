Toyota anuncia motores híbridos em hidrogênio para 2027

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A Toyota programou para 2027 o lançamento comercial de uma nova geração de motores térmicos voltados para veículos híbridos. O anúncio foi detalhado por Hiroki Nakajima, diretor de tecnologia da Toyota Motor Corporation, em entrevista à Automotive News.

Especificações técnicas e dimensões

A nova família de motores contará com cilindradas de 1,5 litro e 2,0 litros. Os blocos foram projetados para apresentar dimensões de 10% a 20% inferiores em relação aos motores atuais da marca, permitindo perfis de capô mais baixos e melhoria na aerodinâmica dos veículos.

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Conexão com tecnologia de hidrogênio

O desenvolvimento técnico utilizou dados e análises de comportamento térmico obtidos através da pesquisa com pilhas de combustível de hidrogênio empregadas no Toyota Mirai.

Esse conhecimento foi transferido para a engenharia de motores de combustão interna com foco em ganhos de eficiência energética.

Arquitetura mecânica e sistemas híbridos

Os novos propulsores utilizam um curso de pistão mais curto. Como essa configuração reduz o torque em rotações baixas, a marca integrou o sistema mecânico diretamente a conjuntos híbridos para suprir a entrega de força inicial.

Hiroki Nakajima destacou que a nova geração representa uma alteração técnica nos padrões de eficiência da empresa e oferece maior flexibilidade de engenharia para eletrificação.

Cronograma de lançamento

A implementação industrial e comercial da nova linha de motores de 1,5 e 2,0 litros está prevista para entrar no mercado global a partir de 2027.