Samsung demite mais de 100 funcionários e anuncia mudança inesperada

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A Samsung anunciou uma mudança inesperada em sua unidade de Englewood Cliffs, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A empresa transferiu a sede para o Texas e demitiu mais de 100 funcionários, realocando outros mil empregados para o novo local.

De acordo com um comunicado emitido pela gigante sul-coreana de tecnologia, enviado à Reuters, as áreas mais afetadas pelos planos da Samsung Electronics America (SEA) foram as de telas, celulares e outros produtos eletrônicos de consumo.

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No texto, a Samsung também informou que a maioria dos funcionários receberam ofertas de realocação. No entanto, fontes da agência de notícias britânica alegaram que as demissões foram repentinas, sem chance de mudança.

Vale lembrar que os novos escritórios da sede da SEA em Nova Jersey foram inaugurados recentemente e boa parte dos funcionários se mudaram para novos escritórios há menos de um ano. Ao todo, o local abrigava cerca de 1.200 funcionários.