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PESOU NO BOLSO

Fabricação do iPhone ficará mais cara para a Apple

Empresa gastará mais na produção de novos modelos de smartphones

Franciely Gomes
Por
Aparelhos costumam ser mais caros no Brasil
Aparelhos costumam ser mais caros no Brasil - Foto: Ilustrativa | Magnific

A Apple sofreu um prejuízo com o avanço das tecnologias de Inteligência Artificial (IA) nos últimos anos. Segundo um relatório divulgado pela empresa de pesquisa de mercado Counterpoint Research, a empresa gastará quase US$ 300 a mais na produção de novos iPhones.

O custo já está sendo aplicado no iPhone 18 Pro Max, modelo mais recente em produção, que conta com processadores e chips de memória mais caros do que o comum. Além da memória de acesso aleatório dinâmica (DRAM) e do armazenamento flash NAND, que também sofreram aumentos significativos.

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De acordo com dados contidos no relatório, a produção saiu de US$ 500 para US$ 800, comparando o modelo atual com um iPhone 17 Pro Max. Esse aumento está atrelado diretamente ao boom da IA, que faz com que os fabricantes busquem elementos que suportem os aplicativos e recursos.

No entanto, ainda não há informações sobre o repasse desses valores para os consumidores na hora da compra. Atualmente, os modelos de iPhones mais recentes variam entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.

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Apple iphone tecnologia

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