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OPERAÇÃO FORÇA TOTAL

PM encontra 'túnel' usado por facção para fugir de operações em Salvador

Passagem subterrânea foi localizada no Nordeste de Amaralina

Victoria Isabel
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Imagem ilustrativa da imagem PM encontra 'túnel' usado por facção para fugir de operações em Salvador
Foto: Divulgação SSP

Uma operação da Polícia Militar localizou, na manhã desta quinta-feira, 23, um 'túnel' utilizado por integrantes de uma facção criminosa para escapar de ações policiais no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

A descoberta foi feita durante a Operação Força Total, realizada em diversas cidades da Bahia para reforçar o combate à criminalidade.

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De acordo com a PM, os criminosos atiravam contra as equipes policiais e utilizavam uma galeria pluvial - estrutura destinada ao escoamento da água da chuva - como rota de fuga.

Ainda segundo a corporação, os suspeitos abriram novos acessos ao sistema de drenagem para facilitar a movimentação e dificultar o trabalho das forças de segurança.

Imagem ilustrativa da imagem PM encontra 'túnel' usado por facção para fugir de operações em Salvador
Foto: Divulgação SSP

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Após a localização da passagem subterrânea, equipes de unidades ordinárias e especializadas da Polícia Militar permaneceram no Complexo do Nordeste de Amaralina para intensificar as ações de combate ao crime organizado na região.

A corporação não informou se houve prisões ou apreensões durante a ocorrência.

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alvador nordeste de amaralina polícia militar da bahia

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