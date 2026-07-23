OPERAÇÃO FORÇA TOTAL
PM encontra 'túnel' usado por facção para fugir de operações em Salvador
Passagem subterrânea foi localizada no Nordeste de Amaralina
Uma operação da Polícia Militar localizou, na manhã desta quinta-feira, 23, um 'túnel' utilizado por integrantes de uma facção criminosa para escapar de ações policiais no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.
A descoberta foi feita durante a Operação Força Total, realizada em diversas cidades da Bahia para reforçar o combate à criminalidade.
De acordo com a PM, os criminosos atiravam contra as equipes policiais e utilizavam uma galeria pluvial - estrutura destinada ao escoamento da água da chuva - como rota de fuga.
Ainda segundo a corporação, os suspeitos abriram novos acessos ao sistema de drenagem para facilitar a movimentação e dificultar o trabalho das forças de segurança.
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Após a localização da passagem subterrânea, equipes de unidades ordinárias e especializadas da Polícia Militar permaneceram no Complexo do Nordeste de Amaralina para intensificar as ações de combate ao crime organizado na região.
A corporação não informou se houve prisões ou apreensões durante a ocorrência.