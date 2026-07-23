PM encontra 'túnel' usado por facção para fugir de operações em Salvador

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Uma operação da Polícia Militar localizou, na manhã desta quinta-feira, 23, um 'túnel' utilizado por integrantes de uma facção criminosa para escapar de ações policiais no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

A descoberta foi feita durante a Operação Força Total, realizada em diversas cidades da Bahia para reforçar o combate à criminalidade.

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De acordo com a PM, os criminosos atiravam contra as equipes policiais e utilizavam uma galeria pluvial - estrutura destinada ao escoamento da água da chuva - como rota de fuga.

Ainda segundo a corporação, os suspeitos abriram novos acessos ao sistema de drenagem para facilitar a movimentação e dificultar o trabalho das forças de segurança.

Foto: Divulgação SSP

Após a localização da passagem subterrânea, equipes de unidades ordinárias e especializadas da Polícia Militar permaneceram no Complexo do Nordeste de Amaralina para intensificar as ações de combate ao crime organizado na região.

A corporação não informou se houve prisões ou apreensões durante a ocorrência.