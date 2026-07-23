ANUÁRIO DA SEGURANÇA
Investimento em segurança cresce 44% e passa de R$ 7 bilhões na Bahia
Anuário da Segurança Pública também mostra o estado com redução de 12,4% nos crimes letais
O Governo da Bahia está entre os que mais investiram em segurança pública, somando R$ 7,63 bilhões ao longo de 2025. De acordo com os dados disponibilizados pelo Anuário da Segurança Pública, os valores cresceram 44,5% desde 2021, consolidando a gestão baiana entre as maiores investidoras do país. A média nacional foi de 27,2%.
Entre os estados que mais investiram, a Bahia teve o sétimo maior aumento dos recursos destinados à segurança entre 2021 e 2025. As Unidades da Federação (UFs) que mais tiveram aumento foram Piauí (+93,2%), Acre (+89,9%), Roraima (+65,0%), Rondônia (+61,8%), Espírito Santo (+53,2%) e Alagoas (+51,3%).
O crescimento dos investimentos em segurança pública renderam frutos à Bahia e resultaram na queda dos crimes violentos letais entre 2024 e 2025. Conforme o Anuário, os números caíram de 10.038 para 9.376, resultando em uma diminuição de 12,4% durante o período.
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Os crimes
Para os crimes violentos letais, a reportagem do A TARDE considerou as ocorrências de:
- Mortes Violentas Intencionais (MVI): Caíram 9,6% (de 6.047 para 5.473 vítimas);
- Homicídios Dolosos: Redução de 12,9% (de 4.317 para 3.765 vítimas);
- Latrocínio (Roubo seguido de morte): Redução de 20,1% (de 75 para 60 vítimas);
- Lesão Corporal Seguida de Morte: Redução de 21,3% (de 99 para 78 vítimas).
Violência contra a mulher
Os dados de violência contra a mulher também apresentaram uma melhora entre 2024 e 2025. Os homicídios de mulheres, incluindo os feminicídios, tiveram uma redução de 9,4%, enquanto os crimes de estupro caíram 7,9%.
Os crimes de violência doméstica, no entanto, em suma, apresentaram aumentos. O dado que mais chamou atenção é o aumento expressivo, de 32,2% do “stalking”, nomenclatura associada ao crime de perseguição. A violência psicológica também registrou um crescimento de 13%.
Confira o resumo dos dados:
Crimes letais às mulheres
- Feminicídios: O estado registrou uma queda de 7,4%, passando de 110 vítimas em 2024 para 102 em 2025;
- Homicídios de Mulheres: No total (incluindo feminicídios), foram 352 vítimas em 2025, uma redução de 9,4% em relação ao ano anterior;
- Tentativas: As tentativas de feminicídio tiveram um leve aumento de 1,4%, com 255 casos registrados.
Violência Doméstica e Intrafamiliar
- Lesão Corporal (Violência Doméstica): Foram 14.719 registros em 2025, um aumento de 0,4%
- Perseguição (Stalking): Teve um crescimento expressivo de 32,2%, saltando para 4.323 ocorrências
- Violência Psicológica: Registrou alta de 13,0%, com 3.362 casos
- Ameaças: Foi o crime mais frequente em números absolutos, com 56.601 registros (queda de 2,7% em relação a 2024)
- Descumprimento de Medidas Protetivas (MPU): Cresceu 13,6%, totalizando 4.351 registros de homens que desrespeitaram ordens judiciais de proteção
Violência Sexual
- Estupro e Estupro de Vulnerável: O total de vítimas femininas caiu 7,9%, passando de 4.806 para 4.433 casos em 2025
- Importunação Sexual: Registrou aumento de 4,5%, com 1.956 ocorrências
- Assédio Sexual: Foram 615 registros, uma alta de 6,8%