Investimento em segurança cresce 44% e passa de R$ 7 bilhões na Bahia

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O Governo da Bahia está entre os que mais investiram em segurança pública, somando R$ 7,63 bilhões ao longo de 2025. De acordo com os dados disponibilizados pelo Anuário da Segurança Pública, os valores cresceram 44,5% desde 2021, consolidando a gestão baiana entre as maiores investidoras do país. A média nacional foi de 27,2%.

Entre os estados que mais investiram, a Bahia teve o sétimo maior aumento dos recursos destinados à segurança entre 2021 e 2025. As Unidades da Federação (UFs) que mais tiveram aumento foram Piauí (+93,2%), Acre (+89,9%), Roraima (+65,0%), Rondônia (+61,8%), Espírito Santo (+53,2%) e Alagoas (+51,3%).

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O crescimento dos investimentos em segurança pública renderam frutos à Bahia e resultaram na queda dos crimes violentos letais entre 2024 e 2025. Conforme o Anuário, os números caíram de 10.038 para 9.376, resultando em uma diminuição de 12,4% durante o período.

Os crimes

Para os crimes violentos letais, a reportagem do A TARDE considerou as ocorrências de:

Mortes Violentas Intencionais (MVI): Caíram 9,6% (de 6.047 para 5.473 vítimas);

Homicídios Dolosos: Redução de 12,9% (de 4.317 para 3.765 vítimas);

Latrocínio (Roubo seguido de morte): Redução de 20,1% (de 75 para 60 vítimas);

Lesão Corporal Seguida de Morte: Redução de 21,3% (de 99 para 78 vítimas).

Violência contra a mulher

Os dados de violência contra a mulher também apresentaram uma melhora entre 2024 e 2025. Os homicídios de mulheres, incluindo os feminicídios, tiveram uma redução de 9,4%, enquanto os crimes de estupro caíram 7,9%.

Os crimes de violência doméstica, no entanto, em suma, apresentaram aumentos. O dado que mais chamou atenção é o aumento expressivo, de 32,2% do “stalking”, nomenclatura associada ao crime de perseguição. A violência psicológica também registrou um crescimento de 13%.

Confira o resumo dos dados:

Crimes letais às mulheres

Feminicídios: O estado registrou uma queda de 7,4%, passando de 110 vítimas em 2024 para 102 em 2025;

Homicídios de Mulheres: No total (incluindo feminicídios), foram 352 vítimas em 2025, uma redução de 9,4% em relação ao ano anterior;

Tentativas: As tentativas de feminicídio tiveram um leve aumento de 1,4%, com 255 casos registrados.

Violência Doméstica e Intrafamiliar

Lesão Corporal (Violência Doméstica): Foram 14.719 registros em 2025, um aumento de 0,4%

Perseguição (Stalking): Teve um crescimento expressivo de 32,2%, saltando para 4.323 ocorrências

Violência Psicológica: Registrou alta de 13,0%, com 3.362 casos

Ameaças: Foi o crime mais frequente em números absolutos, com 56.601 registros (queda de 2,7% em relação a 2024)

Descumprimento de Medidas Protetivas (MPU): Cresceu 13,6%, totalizando 4.351 registros de homens que desrespeitaram ordens judiciais de proteção

Violência Sexual