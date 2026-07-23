Águas Mortais e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, ficção científica e produções para toda a família.



Embora Águas Mortais, filme de terror com tubarões, seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.

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Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.



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Confira os filmes em cartaz nos cinemas de Salvador!

Águas Mortais

Em Águas Mortais, um voo entre Los Angeles e Xangai é obrigado a realizar um pouso de emergência em alto-mar. O que parecia ser a única chance de sobrevivência rapidamente se transforma em um pesadelo quando os passageiros descobrem que as águas estão infestadas de tubarões.

Presos em um avião que afunda lentamente, pessoas de diferentes nacionalidades precisam deixar as diferenças de lado e unir forças para enfrentar os predadores e lutar contra o tempo em uma desesperada corrida pela sobrevivência.

Homem-Aranha: Um Novo Dia (PRÉ-ESTREIA)

Em Homem-Aranha: Um Novo Dia, Peter Parker tenta reconstruir a própria vida após os acontecimentos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Com sua identidade apagada da memória de todos, ele leva uma vida anônima em Nova York, dividindo o tempo entre a universidade e a missão de proteger a cidade como o amigão da vizinhança.

Isolado dos antigos amigos e obrigado a enfrentar os desafios sozinho, Peter busca se adaptar à nova realidade enquanto lida com o peso das escolhas do passado. Mas uma nova ameaça coloca a cidade em risco e o obriga a enfrentar adversários ainda mais perigosos, levando o herói a testar seus limites e descobrir, mais uma vez, o verdadeiro significado da responsabilidade e do sacrifício.

A Odisseia

Uma das obras mais influentes da literatura ocidental ganha uma nova adaptação para os cinemas pelas mãos de Christopher Nolan. Baseado no poema épico atribuído a Homero, A Odisseia acompanha a longa e perigosa jornada de Odisseu (Matt Damon) em seu retorno ao reino de Ítaca após a Guerra de Troia.

Enquanto tenta reencontrar a esposa, Penélope (Anne Hathaway), o herói enfrenta criaturas míticas, deuses e desafios que colocam à prova sua coragem e inteligência. Em sua travessia, cruza o caminho de figuras lendárias como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira Circe, em uma aventura marcada por batalhas, sacrifícios e pela busca incansável para voltar para casa.

Moana

Moana acompanha Moana Waialiki, uma jovem destemida que vive em uma ilha da Polinésia e sente um forte chamado para explorar o oceano além dos recifes que cercam sua comunidade. Filha do líder da ilha e herdeira de uma antiga tradição de navegadores, ela vê o futuro de seu povo ameaçado quando um desequilíbrio passa a afetar a natureza e os recursos da região.

Determinada a encontrar uma solução, Moana embarca em uma jornada pelo mar para localizar o semideus Maui, cuja antiga decisão desencadeou a crise, e restaurar o coração da deusa Te Fiti. Enfrentando criaturas místicas, perigos em alto-mar e desafios que testarão sua coragem, a jovem descobre sua verdadeira vocação enquanto luta para salvar sua comunidade.

A Morte do Demônio: Em Chamas

A Morte do Demônio: Em Chamas acompanha uma viúva que, após a morte do marido, busca conforto na casa dos sogros para enfrentar o luto. O que parecia ser um refúgio seguro, porém, rapidamente se transforma em um pesadelo quando ela passa a desconfiar de que a família esconde um segredo aterrorizante.

À medida que acontecimentos sobrenaturais se intensificam, a mulher descobre que os sogros podem assumir formas monstruosas e que o casamento firmado em vida a liga a eles de maneira muito mais sombria do que imaginava. Presa a um pacto que ultrapassa a morte, ela precisará lutar para escapar de uma maldição antes que seja tarde demais.

O Convite

Joe (Seth Rogen) e Angela (Olivia Wilde) vivem um casamento desgastado pela rotina e pela falta de conexão. Quando convidam os novos vizinhos, Hawk (Edward Norton) e Piña (Penélope Cruz), para um jantar aparentemente comum, a noite toma um rumo inesperado.

Aos poucos, o casal passa a suspeitar de que os misteriosos moradores do andar de cima levam uma vida muito diferente da que aparentam, despertando curiosidade e colocando em xeque suas próprias certezas sobre relacionamento, desejo e intimidade.

Minions & Monstros

Em Minions & Monstros, o pequeno minion James assume o papel de protagonista em uma aventura ambientada na Era de Ouro do cinema. Considerado o mais criativo — e também o mais solitário — entre seus colegas, ele sonha em deixar de ser apenas mais um integrante da tribo para realizar seu grande desejo: fazer filmes.

No entanto, sua paixão pela sétima arte acaba desencadeando uma grande confusão quando, acidentalmente, ele liberta monstros e uma gangue de criaturas determinadas a destruir o mundo. Agora, James e os demais minions precisarão enfrentar esses seres assustadores e transformar a missão em uma aventura digna do filme que ele sempre sonhou em criar.

Supergirl

Supergirl acompanha Kara Zor-El (Milly Alcock), que ainda carrega os traumas da destruição de Krypton anos após sobreviver à tragédia. Sua jornada muda ao cruzar o caminho de Ruthye Marie Knoll (Eve Ridley), uma jovem alienígena em busca de vingança contra o mercenário Krem (Matthias Schoenaerts), responsável pela morte de seu pai.

Relutante em participar da caçada, Kara muda de ideia quando alguém próximo a ela é ameaçado. Ao lado de Krypto, o supercão, a heroína embarca em uma aventura espacial repleta de perigos, enfrentando inimigos e tendo seus poderes testados longe da influência do sol amarelo.

Toy Story 5

Em Toy Story 5, os brinquedos enfrentam um desafio inédito quando Bonnie, agora com 8 anos, passa a dedicar cada vez mais tempo ao seu novo tablet. O dispositivo, chamado Lilypad, cria experiências virtuais capazes de prender completamente a atenção da menina, fazendo com que Woody, Buzz, Jessie e os demais percebam que estão perdendo espaço em sua rotina.

Enquanto Jessie tenta manter o grupo unido diante das mudanças, o retorno de Woody traz uma nova esperança para os brinquedos. Juntos, eles embarcam em uma jornada que coloca tradição e tecnologia frente a frente, explorando temas como adaptação, amizade e o impacto das telas na infância.

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