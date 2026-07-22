Mestres do Universo chega ao streaming; saiba onde assistir

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Um dos grandes lançamentos de 2026, ‘Mestres do Universo’ chegou ao Prime Video nesta quarta-feira, 22. Com direção de Travis Knight (‘Kubo e as Cordas Mágicas’), o longa-metragem apresenta ao público uma aventura épica com bastante ação e fantasia.

Na história, após passarem 15 anos separados, a Espada do Poder guia o Príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de volta a Eternia, onde ele descobre que seu lar foi destruído sob o domínio maligno de Esqueleto (Jared Leto).

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Para salvar sua família e seu mundo, Adam precisa unir forças com seus aliados mais próximos, Teela (Camila Mendes) e Duncan/Mentor (Idris Elba), e assumir seu verdadeiro destino como He-Man, o homem mais poderoso do universo.

O elenco conta ainda com Alison Brie (‘Juntos’), James Purefoy (‘Roma’), Morena Baccarin (‘Deadpool’), Jóhannes Haukur Jóhannesson (‘Alfa’) e Charlotte Riley (‘O Morro dos Ventos Uivantes’). O roteiro é assinado por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee e Dave Callaham.

Assista ao trailer de Mestres do Universo: