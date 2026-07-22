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REBOOT

Clássico do cinema, RoboCop vai ganhar série; saiba detalhes

Reboot terá James Wan, de ‘Invocação do Mal’, como um dos produtores

Edvaldo Sales
Por
Reboot terá James Wan, de ‘Invocação do Mal’, como um dos produtores
Reboot terá James Wan, de ‘Invocação do Mal’, como um dos produtores - Foto: Divulgação

RoboCop vai ganhar uma série no Prime Video. O projeto terá 8 episódios e está em desenvolvimento desde que a Amazon adquiriu a MGM, em 2022, como parte da estratégia do estúdio de expandir franquias clássicas para o streaming. A informação é da Variety.

A sinopse oficial diz que a história acompanha um conglomerado de tecnologia que convence uma cidade a integrar um robô de alta tecnologia à força policial. A máquina, porém, recebe a consciência de um policial que morreu em serviço.

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A série será comandada por Peter Ocko (‘Refúgio da Lua’), que assina o roteiro e atua como showrunner. James Wan (‘Invocação do Mal’), Michael Clear e Rob Hackett serão os produtores executivos pela Blumhouse Atomic Monster, enquanto a produção ficará a cargo da Amazon MGM Studios.

A franquia RoboCop foi lançada em 1987 e se tornou um dos maiores clássicos da ficção científica e da ação.

O filme original estrelado por Peter Weller ganhou duas sequências, um reboot lançado em 2014 com Joel Kinnaman, além de séries de TV, animações, videogames e histórias em quadrinhos ao longo das últimas décadas.

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