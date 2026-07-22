Clássico do cinema, RoboCop vai ganhar série; saiba detalhes

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RoboCop vai ganhar uma série no Prime Video. O projeto terá 8 episódios e está em desenvolvimento desde que a Amazon adquiriu a MGM, em 2022, como parte da estratégia do estúdio de expandir franquias clássicas para o streaming. A informação é da Variety.

A sinopse oficial diz que a história acompanha um conglomerado de tecnologia que convence uma cidade a integrar um robô de alta tecnologia à força policial. A máquina, porém, recebe a consciência de um policial que morreu em serviço.

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A série será comandada por Peter Ocko (‘Refúgio da Lua’), que assina o roteiro e atua como showrunner. James Wan (‘Invocação do Mal’), Michael Clear e Rob Hackett serão os produtores executivos pela Blumhouse Atomic Monster, enquanto a produção ficará a cargo da Amazon MGM Studios.

A franquia RoboCop foi lançada em 1987 e se tornou um dos maiores clássicos da ficção científica e da ação.

O filme original estrelado por Peter Weller ganhou duas sequências, um reboot lançado em 2014 com Joel Kinnaman, além de séries de TV, animações, videogames e histórias em quadrinhos ao longo das últimas décadas.