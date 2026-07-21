Filme de suspense chega ao TOP 1 da Netflix e pode salvar sua noite

Ainda estamos no início da semana, mas sempre sobra um momento para escapar da rotina. Se a ideia é aproveitar o tempo livre sem começar uma produção longa, Desejo, novo filme da Netflix, pode ser a escolha ideal.

Com apenas 1h39 de duração, o thriller mexicano estreou na última sexta-feira, 17, e rapidamente alcançou o TOP 1 entre os filmes mais vistos da plataforma, apostando em uma trama que mistura romance proibido, mistério e tensão psicológica.

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A produção é estrelada por Ludwika Paleta e tem direção de Teresa Simone, trazendo uma história marcada por segredos, desejos e consequências que vão além de um simples caso extraconjugal.

Romance proibido dá início a uma sequência de segredos

Na trama, Lucero é uma advogada bem-sucedida que leva uma vida aparentemente perfeita ao lado do marido, Fernando. Por trás da imagem de casal admirado, no entanto, o relacionamento já não possui a mesma intimidade de antes.

É nesse cenário que surge Matías, o jovem treinador de natação da filha do casal. A aproximação entre os dois evolui rapidamente para um relacionamento secreto, colocando em risco não apenas o casamento, mas toda a estabilidade da família.

Conforme a protagonista tenta esconder o caso, os segredos começam a se acumular e transformam um romance proibido em uma história de suspense, marcada por suspeitas, culpa e consequências cada vez mais graves.

Dark romance, mistério e suspense caminham juntos

Embora tenha sido vendido como um thriller erótico, Desejo também aposta em elementos bastante populares entre os fãs de dark romance, gênero conhecido por explorar relações intensas, moralmente questionáveis e carregadas de tensão.

Ao contrário de outras produções semelhantes, o longa não é baseado em um livro. O roteiro é original, escrito por Vanessa Miklos e Giulia Cardamone, utilizando a crise conjugal como ponto de partida para desenvolver uma narrativa repleta de conflitos psicológicos e familiares.

Atuação da protagonista é um dos destaques

Grande parte da força do filme está na interpretação de Ludwika Paleta, que conduz a transformação de Lucero à medida que o relacionamento clandestino deixa de representar liberdade para se tornar uma ameaça à própria família.

Enquanto isso, Matías passa de um treinador sedutor a uma figura cada vez mais presente e problemática na rotina da casa, elevando o clima de tensão conforme o enredo avança.

Mesmo com algumas reviravoltas previsíveis, a narrativa mantém o interesse ao explorar o desgaste do casamento, o peso das mentiras e os riscos de um relacionamento construído sobre segredos.

Vale a pena?

Depende do que você procura. Quem gosta de dark romance, suspense com forte carga dramática, romances proibidos e histórias curtas pode encontrar em Desejo uma boa opção para ocupar o tempo livre durante a semana.

A duração de apenas 1h39 favorece quem quer assistir a um filme envolvente sem comprometer a noite inteira, principalmente depois de um dia corrido.

Por outro lado, espectadores mais exigentes podem se decepcionar. Apesar do sucesso de audiência na Netflix, o longa vem recebendo críticas pela construção do roteiro e, atualmente, possui nota 4,3/10 no IMDb.

Para esse público, a trama pode parecer simplista, com reviravoltas pouco convincentes e desenvolvimento irregular. Ainda assim, para quem busca um suspense rápido e despretensioso, o filme pode ser justamente a opção para fugir do tédio em meio à rotina.