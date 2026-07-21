Atriz de Hollywood morre aos 18 anos após acidente trágico

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A atriz Kaylee Hottle, conhecida por interpretar Jia na franquia Godzilla vs. Kong, morreu nesta terça-feira, 21, aos 18 anos, após um acidente de carro em Maryland, nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pelo pai da artista, Joshua Hottle, e divulgada pelo site TMZ. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas pelas autoridades locais.

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Segundo a polícia do condado de Frederick, a jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Polícia aponta excesso de velocidade como possível causa

De acordo com as autoridades, o acidente ocorreu durante a madrugada, na região de Ijamsville, em Maryland. A investigação preliminar aponta que um Honda Accord 1995 saiu do lado direito da pista e atingiu uma estrutura de drenagem às margens da estrada.

A polícia informou que o excesso de velocidade pode ter contribuído para a colisão, mas as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso.

Além de Kaylee, outras duas pessoas estavam no veículo. O motorista, de 19 anos, foi encaminhado ao hospital com ferimentos considerados sem risco de morte. A outra passageira recusou atendimento médico no local.

Carreira ganhou projeção na franquia Godzilla x Kong

Kaylee Hottle iniciou a trajetória artística ainda criança, participando de campanhas publicitárias voltadas para a comunidade surda. Filha de uma família surda formada por várias gerações, ela também ganhou destaque aos nove anos ao participar de uma campanha do aplicativo de videochamadas Glide.

A estreia da atriz no cinema aconteceu em Godzilla vs. Kong (2021), no papel de Jia, uma adolescente surda que desenvolve uma forte conexão com Kong por meio da linguagem de sinais enquanto vive na Ilha da Caveira ao lado da personagem de Rebecca Hall, a Dra. Ilene Andrews.

O sucesso da personagem garantiu seu retorno em Godzilla X Kong: O Novo Império (2024). Kaylee também fez uma participação na série Magnum P.I..

Pai comunicou a morte em transmissão ao vivo

A morte da atriz foi anunciada pelo pai, Joshua Hottle, durante uma transmissão ao vivo de cerca de 23 minutos nas redes sociais.

Na live, feita em Língua de Sinais Americana (ASL), ele contou que precisou viajar até Maryland para realizar o reconhecimento do corpo da filha.

O caso permanece sob investigação pelas autoridades norte-americanas.