Diretor detona dublagem de Luciano Huck em filme da Disney: "Horas consertando"

Siga o A TARDE no Google

O trabalho de dublagem feito por Luciano Huck em ‘Enrolados’, da Disney, foi alvo de críticas pelo dublador e diretor Garcia Júnior. Em entrevista ao Plugado Podcast, ele comentou como foi trabalhar com o apresentador e como a situação demandou muito da equipe de edição.

Segundo Garcia Júnior, o trabalho, que demoraria pelo menos oito horas e meia para alguém experiente, foi completado em menos de três horas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ele fez em duas horas e meia e eu teria feito em oito horas e meia com a experiência que eu tenho dentro do trabalho”, disse o profissional.

Só que é o seguinte, eu passei onze horas depois consertando o que ele fez, porque aquilo não é resultado do trabalho dele. (…) Se não fosse por isso, não seria exibível. Garcia Júnior - dublador e diretor

Críticas recorrentes

Garcia Júnior já falou outras vezes sobre a situação. Ele explicou que Huck entrou para participar do longa sem aceitar a sua direção para o andamento da dublagem.

A participação de Huck em Enrolados é amplamente criticada por fãs de dublagem até hoje. Por isso, o retorno do apresentador para o live-action de Enrolados é improvável.

Elenco do live-action

O live-action terá o elenco formado por Teagan Croft ('Titãs') como Rapunzel e Milo Manheim ('Z-O-M-B-I-E-S') como Flynn Rider.

Kathryn Hahn ('Agatha Desde Sempre') interpreta a vilã Mãe Gothel. Diego Luna ('Andor') faz um papel inédito não revelado. A direção é de Michael Gracey, conhecido por 'O Rei do Show' e 'Better Man'.

O roteiro é assinado por Jennifer Kaytin Robinson e Michael Montemayor. Kristin Burr produz.