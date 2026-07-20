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CURIOSIDADE

5 filmes baratos que viraram fenômenos nas bilheterias mundiais

Produções feitas com menos de US$ 1 milhão provaram que criatividade pode valer muito

Beatriz Santos
Por
Cena de Obsessão
Cena de Obsessão - Foto: Divulgação

O sucesso de Obsessão reacendeu um debate frequente em Hollywood: afinal, um grande orçamento ainda é indispensável para conquistar o público? Em 2026, o terror dirigido por Curry Barker mostrou que a resposta pode ser negativa ao entrar para a história como a produção de maior bilheteria feita com menos de US$ 1 milhão.

Produzido por apenas US$ 750 mil, o longa arrecadou mais de US$ 426 milhões mundialmente e superou um recorde que permaneceu intacto por mais de cinco décadas. O feito colocou o filme entre os maiores casos de retorno financeiro da história do cinema.

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Apesar de blockbusters movimentarem centenas de milhões de dólares em investimento, diversas produções independentes provaram ao longo das últimas décadas que boas histórias, criatividade e um forte boca a boca podem transformar filmes modestos em fenômenos globais.

De clássicos estrelados por Bruce Lee e Sylvester Stallone até sucessos do terror moderno, confira os filmes produzidos com menos de US$ 1 milhão que conquistaram algumas das maiores bilheterias da história.

Os 5 filmes feitos com menos de US$ 1 milhão que fizeram história

1. Obsessão (2026)

Cena de Obsessão
Cena de Obsessão - Foto: Divulgação
  • Bilheteria mundial: US$ 403,09 milhões
  • Orçamento: US$ 750 mil
  • ROI: 537

Um jovem romântico compra um brinquedo capaz de realizar um único desejo. Após conquistar a pessoa por quem é apaixonado, ele descobre que o presente exige consequências aterrorizantes.

2. Operação Dragão (1973)

Cena de Operação Dragão
Cena de Operação Dragão - Foto: Divulgação
  • Bilheteria mundial: US$ 400 milhões
  • Orçamento: US$ 850 mil
  • ROI: 470

Bruce Lee interpreta um mestre em artes marciais recrutado para participar de um torneio em uma ilha controlada por um poderoso criminoso. Considerado um dos maiores clássicos do cinema de ação, o filme ajudou a popularizar o kung fu no Ocidente.

3. A Bruxa de Blair (1999)

Cena de A Bruxa de Blair
Cena de A Bruxa de Blair - Foto: Divulgação
  • Bilheteria mundial: US$ 248,64 milhões
  • Orçamento: US$ 750 mil
  • ROI: 331

Três estudantes desaparecem enquanto gravam um documentário sobre uma lenda urbana em uma floresta. O material encontrado anos depois deu origem a um dos filmes de terror mais influentes da história.

4. Rocky, um Lutador (1976)

Cena de Rocky, o Lutador
Cena de Rocky, o Lutador - Foto: Divulgação
  • Bilheteria mundial: US$ 225 milhões
  • Orçamento: US$ 1 milhão
  • ROI: 225

Rocky Balboa é um boxeador desconhecido que recebe a oportunidade de enfrentar o campeão mundial dos pesos-pesados. O drama esportivo venceu o Oscar de Melhor Filme e deu início a uma das franquias mais famosas do cinema.

5. Atividade Paranormal (2007)

Cena de Atividade Paranormal
Cena de Atividade Paranormal - Foto: Divulgação
  • Bilheteria mundial: US$ 194,18 milhões
  • Orçamento: US$ 450 mil
  • ROI: 431

Um casal instala câmeras dentro de casa para registrar acontecimentos estranhos durante a madrugada. As gravações revelam uma presença sobrenatural cada vez mais violenta, dando origem a uma das franquias de terror mais lucrativas da história.

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