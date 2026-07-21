Só 10 episódios: série criminal do Prime Video vai prender sua atenção

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O início da semana ainda reserva tempo para uma boa maratona, principalmente para quem procura uma história envolvente para fugir da rotina.



Entre tantas produções que chegam aos streamings, Gracepoint acabou ficando pouco conhecida desde sua estreia em 2014, mas continua sendo uma ótima opção para fãs de suspense policial e mistérios investigativos.

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Disponível no Prime Video, a série conta com 10 episódios de aproximadamente 44 minutos, totalizando uma maratona de pouco mais de sete horas.

O formato enxuto faz da produção uma excelente escolha para aproveitar um dia de folga ou dividir ao longo da semana sem comprometer muito tempo.



Mesmo sendo um remake da britânica Broadchurch, a série encontra identidade própria ao combinar investigação criminal, drama e reviravoltas em uma pequena cidade onde qualquer morador pode esconder um segredo.

Um assassinato muda completamente a rotina de uma cidade

A trama começa quando o corpo de um garoto de apenas 12 anos é encontrado em uma praia de uma tranquila cidade litorânea da Califórnia.

O caso mobiliza os detetives Emmett Carver (David Tennant) e Ellie Miller (Anna Gunn), que passam a investigar o crime enquanto enfrentam a pressão da imprensa e o impacto da tragédia sobre uma comunidade onde todos parecem conhecer uns aos outros.

À medida que novas pistas surgem, antigos segredos vêm à tona e praticamente todos os moradores passam a ser considerados suspeitos, transformando a investigação em um verdadeiro quebra-cabeça.

David Tennant e Anna Gunn comandam o elenco

Grande parte da força da série está na dupla formada por David Tennant e Anna Gunn. Enquanto Tennant interpreta um detetive experiente, reservado e marcado por acontecimentos do passado, Gunn vive uma policial profundamente ligada à comunidade local, criando um contraste que impulsiona a investigação.

O elenco ainda reúne nomes como Michael Peña, Nick Nolte, Jacki Weaver, Josh Hamilton, Virginia Kull e Kevin Zegers, reforçando o peso dramático da produção.

Suspense cresce a cada episódio

Embora siga a mesma premissa de Broadchurch, Gracepoint desenvolve sua própria atmosfera ao transportar a história para os Estados Unidos e apostar em um ritmo mais ágil.

A fotografia utiliza tons frios e paisagens da costa californiana para reforçar a sensação de isolamento, enquanto a narrativa constrói uma sucessão de suspeitas que mantém o mistério vivo até o desfecho.

Um dos diferenciais da produção é justamente a forma como revela gradualmente os conflitos dos moradores da cidade, fazendo com que o espectador desconfie de praticamente todos os personagens.

Como foi a recepção?

No Rotten Tomatoes, Gracepoint registra 65% de aprovação da crítica e 74% do público.

Apesar de inevitavelmente ter sido comparada à versão britânica, a série recebeu elogios pelas atuações de David Tennant e Anna Gunn, pela atmosfera melancólica e pelo trabalho de investigação.

Muitos espectadores também destacam que a adaptação consegue oferecer uma experiência própria, especialmente por conta do desfecho diferente em relação à obra original.

Vale a pena?

Sim. Gracepoint é uma excelente opção para quem gosta de suspense policial, investigações criminais e séries curtas.

Com apenas dez episódios e pouco mais de sete horas de duração, a produção entrega uma história cheia de mistérios, reviravoltas e personagens complexos, sendo ideal para maratonar durante um dia de folga ou aproveitar o tempo livre ao longo da semana.