Série de suspense da Netflix com 6 episódios merece sua maratona hoje

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O início da semana não precisa ser sinônimo de tédio. Para quem quer aproveitar o tempo livre depois da rotina e procura uma história envolvente para maratonar, O Casal Perfeito é uma excelente opção no catálogo da Netflix.

Lançada em 2025, a produção fez sucesso na estreia, mas acabou sendo ofuscada pelo grande número de lançamentos da plataforma nos meses seguintes, tornando-se uma série pouco lembrada apesar da proposta intrigante.

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Com seis episódios, que variam entre 42 minutos e 1 hora, a minissérie pode ser assistida em pouco menos de seis horas, sendo perfeita para aproveitar um dia de folga ou dividir ao longo da semana sem precisar investir muito tempo.

Misturando suspense, mistério e drama familiar, a produção entrega uma sucessão de segredos, suspeitos e reviravoltas que mantêm o espectador preso até o desfecho.

Um casamento luxuoso vira palco de um assassinato

A história de O Casal Perfeito se passa durante um verão na ilha de Nantucket, em Massachusetts, conhecida por sediar casamentos luxuosos.

O evento mais aguardado da temporada é a união entre Amelia Sacks (Eve Hewson) e Benji Winbury (Billy Howle). A cerimônia acontece na imensa propriedade da rica família Winbury, organizada por Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), uma escritora de romances de suspense que nunca aprovou totalmente o relacionamento do filho.

Mas o clima de celebração chega ao fim quando um corpo é encontrado na praia pouco antes do casamento. A descoberta desencadeia uma investigação que faz antigos segredos virem à tona e transforma todos os convidados em potenciais suspeitos.

Elenco estrelado ajuda a prender a atenção

Além de Nicole Kidman, a minissérie reúne nomes como Liev Schreiber, Dakota Fanning, Jack Reynor, Eve Hewson e Billy Howle.

As interpretações ajudam a construir uma família marcada por conflitos, interesses escondidos e relações que parecem perfeitas apenas na superfície.

Cena de O Casal Perfeito - Foto: Divulgação

Enquanto a investigação avança, cada episódio revela novas informações sobre os personagens, ampliando o mistério em torno do crime.



Suspense com humor e muitas reviravoltas

Dirigida por Susanne Bier, a série foge do suspense tradicional ao incorporar momentos de humor ácido e ironia em meio à investigação.

Inspirada no romance de Elin Hilderbrand, a narrativa lembra produções de mistério envolvendo famílias ricas e cheias de segredos, equilibrando investigação policial, drama e tensão.

A estrutura da minissérie ainda aposta em ganchos ao final dos episódios, tornando difícil interromper a maratona antes da resolução do caso.

Como foi a recepção?

No Rotten Tomatoes, O Casal Perfeito registra 66% de aprovação da crítica.

Apesar das avaliações divididas, a produção foi elogiada principalmente pelo elenco estrelado, pelas atuações de Nicole Kidman e Dakota Fanning e pelo clima de mistério que sustenta a investigação até o último episódio.

Ao mesmo tempo, parte da crítica apontou que a duração da história acaba estendendo algumas tramas secundárias além do necessário.

Vale a pena?

Sim. O Casal Perfeito é uma ótima escolha para quem gosta de suspense, mistério, investigações criminais e séries curtas.

Com apenas seis episódios e uma maratona de pouco mais de cinco horas, a produção entrega uma história envolvente, cheia de suspeitos, segredos e reviravoltas, sendo ideal para aproveitar o tempo livre durante a semana e fugir da rotina.