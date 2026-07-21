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Série da Netflix vira fenômeno no TOP 10 com milhares de visualizações
Produção acumula milhões de visualizações, conquista o público e permanece nas mais assistidas
Enquanto Eu Vou te Encontrar continua liderando entre as produções em inglês da Netflix, outra série vem chamando atenção de forma silenciosa.
O Polígamo, produção sul-africana lançada pela plataforma, já completa cinco semanas consecutivas no TOP 10 global entre os títulos de língua não inglesa e ultrapassou a marca de 23 milhões de visualizações.
Mesmo exigindo um compromisso maior dos espectadores, já que sua primeira temporada tem 22 episódios, a série continua conquistando novos fãs e se consolidando como um dos maiores sucessos internacionais recentes da plataforma.
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Drama sul-africano aposta em traições, segredos e vingança
Baseada no livro The Polygamist (2012), da escritora zimbabuana Sue Nyathi, a produção acompanha Jonasi Gomora, um empresário poderoso que construiu um império e aparenta viver um casamento perfeito ao lado da esposa, Joyce.
A imagem de família ideal, porém, começa a desmoronar quando Joyce descobre que o marido mantém diversas amantes.
A partir daí, a protagonista decide reagir e traça um plano de vingança, enquanto segredos e conflitos colocam toda a família em rota de colisão.
O público assumiu: é um verdadeiro "guilty pleasure"
Boa parte do sucesso da produção vem justamente da forma como ela abraça a estrutura clássica das novelas.
Sem tentar reinventar o gênero, O Polígamo aposta em romances proibidos, traições, disputas familiares e reviravoltas constantes. A narrativa é direta, fácil de acompanhar e construída para fazer o espectador assistir a um episódio atrás do outro.
Nas redes sociais e em sites especializados, muitos espectadores definem a série como um verdadeiro "guilty pleasure", termo usado para obras que são puro entretenimento e difíceis de parar de assistir. Além disso, elogiam os personagens moralmente ambíguos e o ritmo envolvente da história.
Produção divide a crítica, mas conquista audiência
Embora não seja unanimidade entre os críticos, a recepção tem sido positiva. A série registra 6,4/10 no IMDb e 77% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, números que reforçam a boa aceitação entre quem procura dramas familiares carregados de emoção.
Outro diferencial é o cenário sul-africano, que apresenta um universo pouco explorado nas produções internacionais da Netflix, trazendo empresários influentes, famílias poderosas e uma ambientação diferente das novelas mais conhecidas do público ocidental.
Segunda temporada pode acontecer?
A Netflix ainda não confirmou oficialmente uma continuação.
No entanto, diante do desempenho consistente no ranking global, do interesse contínuo do público e dos milhões de visualizações acumulados, a expectativa é que O Polígamo permaneça entre os títulos mais assistidos por mais algumas semanas, aumentando as chances de uma renovação para a segunda temporada.