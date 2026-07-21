O detalhe no novo trailer do Homem-Aranha que muda o futuro da Marvel

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A poucos dias da estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia, marcada para 30 de julho nos cinemas brasileiros, um detalhe mostrado no novo trailer passou a movimentar as teorias dos fãs.

Embora a Marvel Studios e a Sony mantenham a história em segredo, a prévia pode ter escondido a primeira peça de um plano muito maior: a chegada dos X-Men ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

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A principal pista está na apresentação de um personagem que, nos quadrinhos, nunca teve uma ligação importante com Peter Parker, mas possui um papel relevante nas histórias dos mutantes.

Personagem do trailer pode abrir caminho para os X-Men

Entre os nomes que aparecem na nova prévia está William Metzger, interpretado por Tramell Tillman. No filme, ele surge como diretor da organização Controle de Danos, departamento criado no MCU em Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

Inicialmente responsável por reparar cidades após grandes batalhas envolvendo super-heróis, o órgão passou a atuar como uma agência de segurança dedicada a monitorar e combater indivíduos com habilidades especiais.

William Metzger em Homem-Aranha: Um Novo Dia - Foto: Divulgação

No trailer, Metzger parece liderar uma operação para localizar uma ameaça invisível que, aparentemente, apenas Peter Parker consegue perceber.



Ligação com os mutantes chamou atenção dos fãs

Apesar de integrar a trama do novo filme do Homem-Aranha, William Metzger possui uma origem bastante diferente nos quadrinhos.

O personagem é conhecido como um dos antagonistas ligados aos X-Men, sendo retratado como um supremacista humano que lidera movimentos contrários aos mutantes e defende sua eliminação.

Por isso, sua presença no MCU levantou a hipótese de que a Marvel esteja utilizando Homem-Aranha: Um Novo Dia para iniciar a construção do aguardado filme dos X-Men, que deve ganhar espaço após o encerramento das próximas histórias envolvendo os Vingadores.

Mistério envolvendo Sadie Sink continua

Outro ponto que segue alimentando especulações é a participação de Sadie Sink no elenco. Desde a confirmação da atriz, fãs passaram a sugerir que ela poderia interpretar Jean Grey, uma das mutantes mais populares dos X-Men.

A chegada de William Metzger ao MCU fortaleceu ainda mais essas teorias, já que ambos possuem relação com o universo mutante nos quadrinhos.

Ainda assim, a Marvel não confirmou o papel da atriz, e todas as hipóteses permanecem baseadas em especulações.

Veja o trailer!